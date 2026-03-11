Uthyrare med förvaltningskompetens
2026-03-11
Haninge Bostäder söker en Uthyrare med förvaltningskompetens
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar kundkontakt, uthyrning och daglig förvaltning - och samtidigt bidra till trygghet, trivsel och service i toppklass för Haninges invånare? Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad Uthyrare med förvaltningskompetens till vårt team!
Haninge Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag i Haninge kommun. Vi äger och förvaltar fastigheter från Tungelsta och Dalarö i söder till Vega och Vendelsö i norr. Haninge Bostäders uppgift är att bygga och erbjuda trivsamma lägenheter i trevliga boendemiljöer. Vi äger och förvaltar ca 2 500 lägenheter. Här finns framtidstro, gemenskap och laganda, god ekonomi och en stor möjlighet att få utveckla och utvecklas. Med Haninge Bostäders starka värdegrund och med hållbarhetsfrågorna i centrum har bolaget siktet inställt på att vara den attraktivaste hyresvärden på Södertörn.
Vill du utveckla och utvecklas med oss?
Hos oss blir du en del av Haninges Allmännyttiga bostadsbolag. Här får du en arbetsmiljö med engagerade medarbetare och chefer där du uppmuntras att Sätta laget framför jaget, ta initiativ och att ta hjälp av rutiner och processer.
Hos oss tycker vi om att arbeta mot tydliga mål och hitta nya vägar för att nå nya höjder. Vi tror på kraften och kreativiteten hos våra medarbetare.
Om tjänsten
Som Uthyrare med förvaltningskompetens har du ett operativt ansvar för våra seniorlägenheter samt besiktning och hantering av andra objekt som kommunen hyr av oss. Du ansvarar för att uthyrning, administration och den praktiska hanteringen av lägenheter sker strukturerat, affärsmässigt och serviceinriktat.
Du har många kontaktytor och arbetar nära både hyresgäster, entreprenörer och interna avdelningar. Rollen kräver ett tryggt kundbemötande och hög servicegrad. Allt arbete ska bedrivas med kunden i fokus och med en affärsmässig, trygg och lösningsorienterad approach. Att samarbeta med andra kommer naturligt för dig. I din roll har du många kontaktytor, du samordnar och följer upp, vilket gör att det även är viktigt att du har lätt för att kommunicera och göra dig förstådd. Du har eget ansvar för problemlösning i den dagliga förvaltningen och uthyrningen. Befattningen kräver också noggrannhet, struktur, kostnadsmedvetenhet, servicekänsla med professionellt och serviceinriktat kundbemötande och prestigelöshet. I ansvaret ingår också att hantera nycklar, visningar, koordinera felanmälningar och bidra till att administrativa rutiner kring boendet fungerar effektivt och korrekt.
Ansvarsområde och befogenheter
I rollen ansvarar du för den löpande hanteringen av bolagets seniorlägenheter och övriga tilldelade lägenheter. Arbetet omfattar uthyrning, visningar, administration samt genomförande av lägenhets-, städ- och underhållsbesiktningar. Du hanterar hyresgästkontakter, felanmälningar och klagomål samt arbetar aktivt för att bidra till trygghet, trivsel och hög kundnöjdhet i fastigheterna.
Du beställer och följer upp tjänster och entreprenader kopplade till lägenhets- och fastighetsunderhåll samt godkänner, kontrollerar och konterar fakturor. I rollen ingår även att bidra i budget- och prognosarbete samt att arbeta i nära samverkan med kollegor inom Haninge Bostäder AB och inom Haninge kommun.
Du har befogenhet att självständigt fatta beslut i den dagliga förvaltningen och uthyrningen utifrån bolagets policys och riktlinjer.
Då vi är ett mindre fastighetsbolag förekommer även andra arbetsuppgifter, vilket ger dig möjlighet att bidra brett och utvecklas inom flera områden.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsägaransvar, hyreslagen, ekonomisk uppföljning eller likvärdig erfarenhet från branschen
Erfarenhet av uthyrnings- och administrativa processer.
Goda kunskaper och förståelse för juridik kopplat till boende- och hyresfrågor.
Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.
Goda kunskaper och erfarenhet att arbeta processtyrt och med ständiga förbättringar.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Goda kunskaper av Officepaketet och fastighetssystem.
B-körkort krävs.
Intresserad?
På Haninge Bostäder erbjuder vi:
• Möjlighet till semesterväxling
• Lunchförmån
• Friskvårdsbidrag
• Hälsokontroll vartannat år
• Kompetensutveckling
• Massage
Praktisk information:
Placering: Haninge.
Anställningsform: Heltid med 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Skicka CV och personligt brev till rekrytering@haningebostader.se
senast 21/3. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Skriv Uthyrare med förvaltningskompetens i ämnesraden.
Välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av vårt team på Haninge Bostäder!
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
