2025-12-22
Utbildningssamordnare 50 %
Vill du arbeta med administrativa uppgifter kopplade till vår utbildning? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.
Här bedrivs både undervisning och forskning på hög nivå. Institutionen utbildar ca 600 helårsstudenter per år och har närmare 100 anställda inom olika befattningskategorier. Läs gärna mer om verksamhetens arbete här: https://psyk.uu.se/.
Arbetsuppgifter: Som utbildningssamordnare kommer du primärt att ansvara för att bemanna institutionens kurser och program med rätt lärarkompetens. Till bemanningsansvaret hör att bemanna, planera och koordinera samtliga kurser och program utifrån rätt kompetens. Du förväntas ha en nära dialog med institutionens lärarkår i planeringen och fördelningen av undervisningsuppdragen. Vidare kommer du att ingå i institutionens ledningsgrupp och bl.a. medverka vid analys av verksamhetens kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Även andra uppgifter kopplade till vår utbildning samt undervisning och handledning kan komma att ingå i anställningen.
Kvalifikationskrav: På grund av arbetsuppgifternas strategiska karaktär krävs doktorsexamen inom ämnet psykologi.
Goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av utbildningsadministration är meriterande. För de aktuella arbetsuppgifterna är det en stor fördel om personen har god kännedom om institutionen och våra kurser och program.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och de personliga egenskaperna kommer att värderas högt.
Intervjuer och referenstagning kan bli aktuellt vid urvalsprocessen.
Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 50 %. Tillträde 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karin Brocki (karin.brocki@psyk.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2026, UFV-PA 2025/3874.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
