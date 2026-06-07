Säljare sökes till Exaltera Marketing - Karlstad
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Karlstad Visa alla säljarjobb i Karlstad
2026-06-07
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Är du en person som gillar att arbeta med människor, motiveras av resultat och vill ha möjligheten att påverka din egen lön? Då kan detta vara jobbet för dig.
Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Karlstad. Vi arbetar på uppdrag av stora och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och hjälper kunder att hitta bättre elavtal och smarta lösningar genom personlig försäljning.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder direkt. Du representerar välkända varumärken och får varje dag möjligheten att utveckla dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och kundbemötande.
Du blir en del av ett team som präglas av högt engagemang, stark laganda och en vilja att ständigt utvecklas.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidstjänst
Arbetstider måndag till fredag, 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
Här belönas prestation
Vi uppskattar medarbetare som vill utvecklas och nå resultat. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du har möjlighet att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Hos Exaltera Marketing arbetar vi i en miljö där man stöttar varandra, firar framgångar tillsammans och har roligt samtidigt som man strävar mot högt uppsatta mål.
Vi söker dig som
Är social och trivs med att möta nya människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Gillar att arbeta mot mål och utmaningar
Vill utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är din inställning, motivation och vilja att lyckas.
Låter det som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Karlstad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: karlstad@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
652 20 KARLSTAD Jobbnummer
9951242