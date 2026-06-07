vill du arbeta med försäljning i ett företag där ambition lönar sig?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Örebro.
Vi arbetar på uppdrag av stora och välrenommerade företag inom energi- och teknikbranschen. Hos oss får du chansen att utvecklas inom försäljning, bygga värdefull erfarenhet och arbeta i en miljö där prestation och arbetsglädje går hand i hand.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare representerar du välkända varumärken ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Genom personliga kundmöten hjälper du kunder att hitta elavtal och andra tjänster som kan ge dem bättre villkor och smartare lösningar.
Arbetet är socialt, fartfyllt och passar dig som gillar att träffa nya människor och motiveras av att nå resultat.
Det här erbjuder vi
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning från start och kontinuerlig coachning
Goda möjligheter till karriärutveckling
En arbetsplats med energi och gemenskap
På Exaltera Marketing arbetar vi mot höga mål samtidigt som vi värdesätter en stark laganda. För att göra vardagen ännu roligare arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att skapa en miljö där människor utvecklas, inspirerar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och kommunikativ
Har en positiv inställning och stark drivkraft
Trivs med att arbeta mot mål
Vill utvecklas inom försäljning och kundrelationer
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet, ambition och viljan att lyckas.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Örebro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: orebro@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
702 12 ÖREBRO Jobbnummer
9951240