Säljare till Exaltera Marketing - Karlskoga
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2026-06-07
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Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik, där du får utvecklas inom försäljning och där dina prestationer faktiskt gör skillnad för din lön? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Karlskoga. På uppdrag av några av Sveriges största aktörer inom energi- och teknikbranschen hjälper vi kunder att hitta förmånliga elavtal och smarta lösningar genom personlig försäljning.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare arbetar du ute där människor möts – på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Du representerar välkända företag och skapar kontakt med kunder genom personliga möten.
Du blir en del av ett engagerat team där höga ambitioner kombineras med stark gemenskap och en vilja att utvecklas tillsammans.
Det här erbjuder vi
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider måndag–fredag, 09.00–18.00
Utbildning från start och löpande coachning
Möjligheter att avancera inom företaget
En arbetsplats med högt tempo och stark lagkänsla
Hos Exaltera Marketing är arbetsglädje en viktig del av vardagen. Vi arrangerar regelbundet säljtävlingar där du har chansen att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att skapa en miljö där man inspirerar varandra, firar framgångar tillsammans och har roligt samtidigt som man arbetar mot tydliga mål.
Vi söker dig som
Är social och trivs med kundkontakt
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Gillar att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas inom försäljning och kommunikation
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, energi och vilja att lyckas.
Är du redo för nästa utmaning? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Karlskoga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: karlskoga@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
691 44 KARLSKOGA Jobbnummer
9951239