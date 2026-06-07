Delgivningshandläggare & Rekryteringskoordinator
AB Delgivningsservice i Sverige / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Delgivningsservice i Sverige i Stockholm
Detta är en heltidsroll som utförs på vårt kontor i Alviks Strand, Stockholm. Den innefattar två ansvarsområden:
Delgivningahandlägning. Ca 70% av tiden.
Rekrytering och utbildning av våra delgivare. Ca 30% av tiden.
Vad innebär rollen som handläggare?
Som handläggare hos oss ansvarar du för att administrera och hantera ärenden från start till mål. Du kommer att ha daglig kontakt med våra delgivare och kunder. En delgivare kanske undrar vad de bör göra härnäst i ett ärende, och en kund kanske ringer för att se hur en delgivning hade gått till i just deras fall.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tilldela och följa upp ärenden: Gå igenom inkomna ärenden och tilldela delgivare. Säkerställ att alla dokument och uppgifter är korrekta och fullständiga.
Kontinuerlig kommunikation: Ha daglig kontakt med både kunder och delgivare för att svara på frågor, ge vägledning och säkerställa korrekt hantering av ärenden. Du kommer även att besvara frågor om hur delgivningar går till eller vad som händer härnäst i processen.
Research och komplettering: Utför "detektivarbete" genom att noggrant undersöka nya ärenden, komplettera och samla in information som underlättar för delgivningen och gör att processen kan fortgå smidigt.
Granska och godkänna utfall: Säkerställ att alla dokument och utfall är i enlighet med våra rutiner och juridiska krav. Granska och godkänn registrerade utfall för att säkerställa att allt är korrekt innan det går vidare.
Föreslå förbättringar: Kontinuerligt föreslå förbättringar inom rutiner, processer och. systemen vi arbetar i. Vi vill underlätta och göra det enkelt för dig att genomföra ditt jobb.
Vad innebär rollen som rekryteringskoordinator?
Som delgivarkoordinator hos oss är du med och bygger upp, utvecklar och följer upp vårt nätverk av delgivare runt om i Sverige. Du kommer att ha kontakt med personer som är intresserade av att arbeta som delgivare, hålla i introduktioner och informationsmöten samt hjälpa nya delgivare att komma igång på ett tryggt och strukturerat sätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Rekrytera nya delgivare: Publicera annonser, kontakta potentiella kandidater och följa upp personer som visat intresse för att arbeta som delgivare.
Hålla informationsmöten: Genomföra digitala möten där du berättar om rollen som delgivare, hur uppdragen fungerar och vad som krävs för att komma igång.
Onboarding & introduktion: Hjälpa nya delgivare genom processen från första kontakt till att de är redo att ta uppdrag. Det innebär bland annat att samla in uppgifter, svara på frågor och säkerställa att allt blir korrekt.
Administration & registering: Hantera administration kopplad till nya delgivare, inklusive dokumentation, interna system och anmälningar till Länsstyrelsen.
Löpande kontakt & uppföljning: Vara en kontaktperson för delgivare ute på fältet, följa upp hur arbetet går och se till att de har rätt information och stöd i sina uppdrag.
Föreslå förbättringar: Bidra till att utveckla hur vi rekryterar, introducerar och följer upp våra delgivare, så att processen blir tydligare, smidigare och mer effektiv.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är driven och har ett engagemang för att leverera kvalitet i varje del av ditt arbete. Erfarenhet av administrativt arbete är meriterande, men vi värdesätter framför allt din förmåga att ta ansvar och bidra till vårt gemensamma arbete.
Vi tror att du har:
Mycket god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och verktyg.
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom delgivning, inkasso och liknande områden. Eller kanske ett intresse för juridiska processer!
Erfarenhet inom HR, rekrytering och/eller utbildning.
En strukturerad och lösningsorienterad arbetssätt, där du snabbt kan granska och komplettera information.
En vilja att kontinuerligt föreslå och implementera förbättringar som effektiviserar vårt arbete.
Vi erbjuder:
Utveckling och innovation: Hos oss får du vara med och utveckla en modern bransch där teknik och effektivitet är i fokus.
Tät kundkontakt: Du får arbeta nära både våra kunder och delgivare och vara med och utveckla branschen.
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö: Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av högt tempo, flexibilitet och en kultur där vi ser till att ha kul samtidigt som vi är seriösa i vårt arbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Delgivningsservice i Sverige
(org.nr 559437-9132), http://svenskdelgivning.se
Gustavslundsvägen 151 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Svensk Delgivning Jobbnummer
9951249