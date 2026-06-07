Säljare till Exaltera Marketing - Nora
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Nora Visa alla säljarjobb i Nora
2026-06-07
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Nora
, Ludvika
, Västerås
, Avesta
, Hedemora
eller i hela Sverige
Säljare till Exaltera Marketing – Nora
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och ha möjlighet att påverka din egen lön? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Nora. På uppdrag av några av Sveriges största företag inom energi- och teknikbranschen hjälper vi kunder att hitta förmånliga elavtal och smarta lösningar genom personlig försäljning.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du representerar välkända varumärken och får möjligheten att utveckla dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och kundbemötande.
Arbetet sker tillsammans med ett engagerat team där samarbete, motivation och resultat står i fokus.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider måndag till fredag, 09.00–18.00
Utbildning från start och kontinuerlig coachning
Goda möjligheter att utvecklas inom företaget
Mer än bara ett säljarjobb
Hos Exaltera Marketing tror vi på att kombinera prestation med arbetsglädje. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Vi arbetar i en miljö där laganda, positiv energi och personlig utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att möta nya människor
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Motiveras av att nå uppsatta mål
Vill utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja att lära dig och ambitionen att lyckas.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Nora. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: nora@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
713 31 NORA Jobbnummer
9951244