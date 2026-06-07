Vill du bygga en framtid inom försäljning?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Degerfors Visa alla säljarjobb i Degerfors
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu fler drivna säljare till vårt team med utgångspunkt från Degerfors.
Vi arbetar på uppdrag av stora och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och erbjuder en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas i en roll där resultat, kundkontakt och personlig utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du representerar välkända företag och hjälper kunder att hitta elavtal och andra tjänster inom energi och teknik som passar deras behov.
Arbetet är varierande, socialt och passar dig som gillar att ta ansvar, möta nya människor och arbeta mot tydliga mål.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och coachning från erfarna ledare
Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget
Där prestation möter arbetsglädje
På Exaltera Marketing är engagemang och ambition något vi värdesätter högt. Genom återkommande säljtävlingar har du möjlighet att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi arbetar i en miljö där laganda, motivation och utveckling är en naturlig del av vardagen och där framgångar firas tillsammans.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att bygga relationer
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas både som person och i din yrkesroll
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att lyckas.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Degerfors. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: degerfors@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
693 33 DEGERFORS Jobbnummer
9951238