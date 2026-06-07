Flyerutdelare sökes Stockholm
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2026-06-07
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Flyerutdelare sökes – Stockholm
Vill du arbeta flexibelt och vara med och hjälpa ett växande företag att nå fler kunder?
Vi söker en engagerad och ansvarsfull person som kan hjälpa till med utdelning av flyers i olika områden i Stockholm. Arbetet passar dig som tycker om att röra på dig, ta eget ansvar och bidra till företagets utveckling.Publiceringsdatum2026-06-07Dina arbetsuppgifter
Dela ut flyers i utvalda bostadsområden
Representera företaget på ett professionellt och trevligt sätt
Rapportera vilka områden som har besökts
Vi söker dig som
Är pålitlig och punktlig
Har en positiv inställning
Kan arbeta självständigt
Är bekväm med att röra dig i olika områden i Stockholm
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Konkurrenskraftig ersättning
Provision baserad på resultatErfarenheter
Tidigare erfarenhet av flyerutdelning, försäljning eller liknande servicearbete är meriterande men inget krav.
Låter detta intressant? Skicka en kort presentation av dig själv tillsammans med dina kontaktuppgifter.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: info.tekniktrygghet@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tekniktrygghet Hemma Sthlm Jobbnummer
9951261