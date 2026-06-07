Vill du vara en del av ett växande säljteam?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Kristinehamn Visa alla säljarjobb i Kristinehamn
2026-06-07
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eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett växande säljteam?
Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Kristinehamn.
Vi arbetar på uppdrag av välkända företag inom energi- och teknikbranschen och söker dig som vill utvecklas i en roll där kundkontakt, resultat och personlig utveckling står i centrum.
Om rollen
Som säljare hos oss representerar du etablerade varumärken och möter kunder direkt på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Genom personliga möten hjälper du människor att hitta elavtal och tjänster som kan ge dem bättre villkor och smartare lösningar.
Arbetet passar dig som gillar att vara social, ta initiativ och arbeta i ett högt tempo tillsammans med andra drivna kollegor.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och kontinuerlig coachning
Möjligheter att utvecklas och ta större ansvar inom företaget
En arbetsplats med fokus på framgång
Hos Exaltera Marketing arbetar vi målinriktat samtidigt som vi värnar om en positiv och motiverande arbetsmiljö. Genom våra återkommande säljtävlingar har du möjlighet att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att framgång byggs genom hårt arbete, stark laganda och en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och gillar att träffa nya människor
Har ett starkt driv och en vilja att prestera
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Vill utvecklas inom försäljning och kommunikation
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din inställning, motivation och ambition.
Låter det som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Kristinehamn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: kristinehamn@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
681 36 KRISTINEHAMN Jobbnummer
9951243