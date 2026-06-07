Vårdlärare i komvux Nacka
Addera Kompetens AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Nacka Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Nacka
2026-06-07
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Vill du utbilda blivande undersköterskor och vårdbiträden? Hos oss får du fokusera på det som är viktigast – undervisning, lärande och elevernas utveckling.
Addera Kompetens bedriver vuxenutbildning (Komvux) i moderna lokaler i Nacka Forum. Hos oss står kvalitet, engagemang och elevens lärande i centrum. Vi tror att vårdlärarens kompetens gör störst nytta i klassrummet och i mötet med eleverna. Undervisning sker även på distans. Du jobbar i team med andra yrkeslärare med delat ansvar för de teoretiska och praktiska moment som ska genomföras under utbildningen samt APL-kontakter. Som stöd har vi erfarna skoladministratörer som ansvarar för de administrativa processerna och fungerar som ett nära stöd i det dagliga arbetet. Det ger dig mer tid att planera, genomföra och utveckla undervisningen.
Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats där medarbetare trivs, känner delaktighet och uppskattning och ges goda möjligheter att utvecklas i sin profession. Undervisningen bedrivs i arbetslag med engagerade kollegor som delar ett starkt intresse för utbildningskvalitet och vård- och omsorgssektorns kompetensförsörjning.
Du har god digital kompetens och använder digitala verktyg på ett pedagogiskt och effektivt sätt. Erfarenhet av digitala lärplattformar, videobaserad undervisning och digitala kommunikationsverktyg är ett krav.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@adderakomp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vårdlärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Addera Kompetens AB
(org.nr 559033-8173), http://www.adderakomp.se
Forumvägen 14, plan 9 (visa karta
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131 53 NACKA Arbetsplats
Addera Kompetens Jobbnummer
9951260