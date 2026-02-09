Utbildare inom Fullstack Java
Utbildare inom Fullstack Java
Plats: (okänd) - Distansarbete Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom Fullstack Java-utveckling. Rollen passar dig som har gedigen kompetens inom backendutveckling i Java och god förståelse för moderna frontendtekniker, och som vill utbilda framtidens fullstackutvecklare.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom systemutveckling, backend i Java, frontendutveckling och fullstackmetodik. Undervisningen sker på distans och är utformad för att spegla IT-branschens faktiska arbetssätt.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom objektorienterad programmering i Java
Förmedla kunskaper i backendutveckling, REST API:er och Spring Boot
Undervisa i JavaScript och grundläggande frontendutveckling
Introducera databaser, datamodellering och SQL
Undervisa inom agila arbetssätt (Scrum)
Förmedla metodik inom testning, IT-säkerhet och DevOps
Handleda studentprojekt samt utveckling av fullstackapplikationer
Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterialKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i Java och objektorienterad programmering
Erfarenhet av backendutveckling, API-design och databaser
Kunskap inom frontend (JavaScript/ramverk)
Erfarenhet av agila metoder och moderna utvecklingsverktyg
Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av Spring Boot eller andra Java-ramverk
Erfarenhet av DevOps, molntjänster eller testdriven utveckling
Tidigare erfarenhet som handledare/instruktör
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att bidra till framtidens IT-kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
