Utbildare inom Fullstack Java

2026-02-09


Utbildare inom Fullstack Java
Plats: (okänd) - Distansarbete Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom Fullstack Java-utveckling. Rollen passar dig som har gedigen kompetens inom backendutveckling i Java och god förståelse för moderna frontendtekniker, och som vill utbilda framtidens fullstackutvecklare.
Om rollen
Du planerar, genomför och utvecklar undervisning inom systemutveckling, backend i Java, frontendutveckling och fullstackmetodik. Undervisningen sker på distans och är utformad för att spegla IT-branschens faktiska arbetssätt.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom objektorienterad programmering i Java

Förmedla kunskaper i backendutveckling, REST API:er och Spring Boot

Undervisa i JavaScript och grundläggande frontendutveckling

Introducera databaser, datamodellering och SQL

Undervisa inom agila arbetssätt (Scrum)

Förmedla metodik inom testning, IT-säkerhet och DevOps

Handleda studentprojekt samt utveckling av fullstackapplikationer

Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i Java och objektorienterad programmering

Erfarenhet av backendutveckling, API-design och databaser

Kunskap inom frontend (JavaScript/ramverk)

Erfarenhet av agila metoder och moderna utvecklingsverktyg

Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av Spring Boot eller andra Java-ramverk

Erfarenhet av DevOps, molntjänster eller testdriven utveckling

Tidigare erfarenhet som handledare/instruktör

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att bidra till framtidens IT-kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

