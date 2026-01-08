Universitetslektor i odontologi, förenad
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Institutionen för odontologi har cirka 70 anställda med en stark verksamhet inom både undervisning, forskning och samverkan.
Vi har tre utbildningsprogram, tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerprogrammen. Vårt forskningsområde spänner över hela odontologins bredd, från projekt på molekylär nivå till kliniska interventionsprojekt. Läs mer om institutionen https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet odontologi, särskilt ortodonti, inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid tandläkarprogrammet Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom odontologi, företrädesvis med inriktning mot ortodonti. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor/kurssamordnare (el dyl) kan ingå.
Anställningen är tills vidare på heltid. Stationeringsort är Umeå (för klinisk del Östersund, vid förenad anställning vid Region Jämtland Härjedalen), men arbete på annan ort kan förekomma.
Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad tandläkare i ortodonti vid Region Västerbotten eller Region Jämtland Härjedalen, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad tandläkare i ortodonti är legitimation som tandläkare samt specialistbevis i ortodonti krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).
Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.
Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.
För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet ortodonti.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden
Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (2), vetenskaplig skicklighet (1). Därutöver beaktas graden av administrativ skicklighet och klinisk skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.
Beskrivning av bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i odontologi, särskilt ortodonti. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.
Den sökande förväntas uppvisa viss pedagogisk verksamhet i en omfattning som motsvarar genomförd undervisning på minst 50 timmar.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i odontologi, företrädesvis ortodonti. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, samt refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.
Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.
Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-19. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.umu.se/medicinsk-fakultet/om-fakulteten/akademidocentur/anvisningar-for-ansokan-om-lararanstallning/.
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
