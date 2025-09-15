Unit Manager Maintenance
2025-09-15
Om Skruf Snus
Sedan vi började tillverka snus 2002 har vi bibehållit ett innovativt förhållningssätt för att ständigt utmana industrin så att vi lyckas överträffa våra kunders förväntningar. För detta krävs också mod och disciplin, vi sätter därför stort pris på det småländska arv av yrkesstolthet och ambition som präglar vår arbetskultur.
Tack vare vår framgångsrika tillväxt gick vi från att stå på våra egna ben till att nu vara en del av Imperial Brands, det fjärde största tobaksföretaget i världen.
Imperial Brands har lång erfarenhet som utmanare i branschen och bidrar inte bara med en tydlig kultur utan också till goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
I rollen som Unit Manager Maintenance på Skruf Snus arbetar du strategiskt inom ansvarsområdet och säkerställer den övergripande processen med fokus på säkerhet, kvalité, effektivitet, kassation och god arbetsmiljö.
Rollen har en nyckelroll i vårt ledarskapsteam och du kommer vara ansvarig för att säkerställa att vi möter våra KPI:er.
Ditt arbete kommer även bestå av att förbättra processer och arbetssätt för att uppnå underhållsrelaterade mål.
Rollen som Unit Manager Maintenance innefattar personalansvar samt personalutveckling inom avdelningen.
I rollen ingår ansvar så som:
Leda ditt team för att uppnå fabrikens mål/KPI:er.
Samarbeta med övriga avdelningschefer för att uppnå strategiskt uppsatta mål.
Utveckla din avdelning och ditt team för att få en effektivare organisation.
Tillhandahålla en god arbetsmiljö och agera förebild, driva en 'vill'-säkerhetskultur genom att engagera teamet i säkerhet.
Säkerställa att 5S-standarden alltid upprätthålls inom ansvarsområden.
Planera samt säkerställa genomförandet av allt planerat underhåll i fabriken.
Utveckla samt utbilda fabrikens mekaniker där behov finns samt för vidareutveckling inom specifika områden.
Driva underhållsrelaterade projekt i samarbete med moderbolaget.
Sätta samt hålla avdelningens budget.
Ansvara för samt samordna underhållsrelaterade underleverantörer.Profil
Som Unit Manager Maintenance behöver du vara driven, strukturerad och lyhörd.
Du kommer i rollen också arbeta med stora delar av organisationen vilket innebär att du behöver uppskatta att samarbeta med olika personer och avdelningar.
För rollen som Unit Manager Maintenance krävs också att du:
Med enkelhet kan kommunicera på svenska och engelska i text såväl som tal.
Har en framgångsrik erfarenhet i personalledande roll.
Har en positiv inställning och villig att förbättra organisationen, medarbetarnas kompetens samt din egen.
Kan ge feedback på ett lämpligt sätt samt kan hantera feedback när den ges.
Kan ta initiativ för att möta och agera på utmaningar när det behövs.
Har gedigen erfarenhet av underhållsarbete i produktionsanläggning.
Önskvärt:
Erfarenhet av att jobba i livsmedelsindustri.
Dokumenterad utbildning inom maskinsäkerhet så som CSME, CECE eller likvärdigt.
Tidigare arbete som underhållschef inom tillverkningsindustrin.
Dokumenterad utbildning i SAM, BAM.
Ansökningar skickas senast 2025-10-31, vi tillämpar löpande urval och tillsättning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
576 33 SÄVSJÖ
Fabriken Jobbnummer
