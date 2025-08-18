Undersköterskor till Västerpark
2025-08-18
Är du en trygg undersköterska med ett starkt engagemang för människor? Just nu rekryterar vi till flera av våra avdelningar med inriktning kognitiv svikt och vi söker dig som vill göra skillnad i våra hyresgästers vardag. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Här på Västerpark kommer du som undersköterska ha ett av Sveriges viktigaste jobb. Här kommer du nämligen ha ansvar för att se till att hyresgästerna får den omvårdnad och meningsfulla vardag de har rätt till och förtjänar. Tillsammans med dina kollegor kommer fokus vara att jobba med individens egna förmågor, så att de kan fortsätta leva livet så som de vill! Vi arbetar i team med omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer, alla med olika kompetens men ett gemensamt mål att skapa kvalité för våra hyresgäster. Vi utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt och en personcentrerad vård där hyresgästens behov, vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen. Arbetet kan absolut vara utmanande och stundtals tungt både fysiskt och psykiskt, men samtidigt så innebär arbetet väldigt mycket glädje, sköna promenader utomhus i vårvärmen och roliga aktiviteter. Oavsett hur arbetspasset har varit kommer du alltid kunna gå hem och känna att du har gjort ett arbete som är oerhört viktigt för både hyresgästerna och deras anhöriga.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge service och personlig omvårdnad utifrån hyresgästens individuella behov och mål
• skapa förtroendefulla relationer med hyresgästen och anhöriga
• utifrån delegation utföra medicinska, rehabiliterande och habiliterande arbetsuppgifter samt läkemedelshantering
• som kontaktperson ansvara för den individuella vård- och omsorgsprocessen, tillsammans med arbetsgruppen och hyresgästen
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
Om arbetsplatsen
Vi slog upp portarna på Västerpark den 1 september 2022 vilket gör oss till Örebro kommuns nyaste särskilda boende. Hos oss jobbar du i fräscha lokaler och vi har även en fin liten trädgård och flera promenadstråk i närheten. Vi har plats för 80 hyresgäster på åtta avdelningar, sex avdelningar har inriktning kognitiv svikt och två inriktning somatik. Boendet ligger centralt på Väster ca två km från Örebro centralstation vilket gör det enkelt att ta sig till oss vare sig du åker buss, bil eller cykel.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta hyresgäster på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
Meriterande:
• erfarenhet av arbete med kognitiv svikt
• erfarenhet av arbetet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
• erfarenhet av IBIC (individens behov i centrum)
• erfarenhet av att skapa genomförandeplanerTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
