Undersköterskor till Råsvägen
2025-09-17
OM ARBETSPLATSEN
Vård och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Förvaltningen består av hemtjänst, särskilt boende, stöd och omsorg, myndighetsarbete för äldre och funktionsnedsatta, bemanning, samt kommunal hälso- och sjukvård. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Efter sommaren övergick Råsvägen till kommunens regi och vi är nu ett av kommunens fem särskilda boenden. Vi har 54 vårdplatser som är uppdelat på två vårdavdelningar och fyra demensavdelningar. Vi söker dig som vill vara med i vår gemenskap, som kan bidra med din kompetens och din förmåga att se helheten kring våra boende.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Ditt fokus som undersköterska är att ge bästa tänkbara vård och omsorg till våra boende. Det är viktigt att du har stor respekt för våra äldre och att du ser människan och dennes situation i varje möte. Du kommer att skapa värdefulla relationer med de boende och deras anhöriga, och du möter människor med olika levnadshistorier.
Som undersköterska får du här chansen att utvecklas i din yrkesroll, skapa trygghet för våra boende och bidra till positiva möten. Arbetet bygger på ett gott samarbete, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra yrkesroller så som sjuksköterska samt rehab-personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Tidigare erfarenhet från arbete inom vård är meriterande. Du har god datorvana och du behärskar svenska i tal och skrift.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad: Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med brukare. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Kreativ: Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Uthållig: Du stimuleras av en föränderlig arbetsmiljö med varierande tempo.
Flexibel: Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt när situationen kräver det.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talens Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
