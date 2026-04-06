Undersköterskor till Kilafors hemtjänst
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-06Beskrivning
Bollnäs Hemtjänst utökar nu arbetsgrupperna i Kilafors med fler medarbetare både tillsvidareanställning och långvikariat. Arbetsplatsen är belägen i Kilafors, men arbete kan förekomma i hela Bollnäs Hemtjänst.
Bollnäs kommun är en trygg arbetsgivare som månar om våra medarbetare och är stolta över att vi erbjuder en äldreomsorg med hög kvalitet.
Att jobba hos oss är omväxlande, utvecklande och bjuder på många spännande möten.
Din roll
I hemtjänsten har du en självständig roll där du arbetar i team med dina medarbetare och andra professioner. Du besöker brukare i deras hem för att ge dem stöd och omvårdnad i deras vardag. Arbetet är varierande, kreativt och bjuder på många spännande möten med intressanta personer.
Det är viktigt för oss att våra brukare får bibehålla sitt självbestämmande, sitt inflytande och sin värdighet. Som grund för ditt arbete finns uppdrag och genomförandeplaner. Genom att du har ett lyhört och professionellt bemötande bidrar du till upplevelsen av trygghet.
Medicinska insatser
Du genomför medicinska insatser, så som läkemedelshantering, såromläggning och rehabilitering på delegation av legitimerad personal.
Samarbete
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att kunna samarbeta. Du jobbar nära den du hjälper, närstående, kollegor och resurspersoner som till exempel sjuksköterskor och fysioterapeuter.
Planering och schema
Brukarens behov är det som ligger till grund för planeringen och schemaläggningen. Beroende på hur behoven ser ut arbetar du ibland ensam och ibland tillsammans med medarbetare. Schemat varierar med dag, kväll och helgarbete samt delade turer om behovet finns i verksamheten
Din kunskap och erfarenhet
Vi vill att du:
är utbildad undersköterska
har erfarenhet inom arbetsområdet
har körkort
behärskar svenska språket i tal och skrift.
Kan legitimera dig via Freja eID alt. Bank id
Du är en person som:
har ett engagemang för målgruppen
har lätt för att arbeta med andra människor och har en vilja att hjälpa andra
arbetar målinriktat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
har lätt för att skapa nya kontakter
har en förmåga att sätta din in i andras perspektiv
har lätt för att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt
har en positiv inställning som främjar ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Anställningsvillkor
I din ansökan bifogar du CV och personligt brev samt betyg eller diplom. För att anställas som undersköterska behöver du inkomma med ditt yrkesbevis.
Ett utdrag ifrån belastningsregistret kommer att begäras vid ev. anställning.
Urval kommer att ske löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland!
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Våggatan 6 (visa karta
)
821 42 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bollnäs Kontakt
Daniel Stridsman daniel.stridsman@bollnas.se 0278-25000
9838171