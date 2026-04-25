Undersköterskor Attendo hemtjänst Kungsbacka
Välkommen till en värderingsstyrd organisation!
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag?
Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu undersköterskor till Attendo hemtjänst i Kungsbacka. Vi är en mindre medarbetargrupp i dagsläget på ca 13 tillsvidareanställda och ca 100 kunder. Verksamheten är belägen i Tölö i Kungsbacka.
Om rollen
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Dokumentera i journalsystem och skriva avvikelser enligt gällande rutiner
Kontakt med andra professioner och anhöriga
Observera och rapportera förändringar i kundens hälsotillstånd
Sedvanliga undersköterskeuppgifter
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 2026-05-10 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Tillsvidaretjänst 100 %
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdesdatum är enligt överenskommelse
Körkort är ett krav
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Josefine Bergendahl
Verksamhetschefjosefine.bergendahl@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
