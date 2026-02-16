Undersköterska (vikariat), Vårdavdelningen i Ludvika
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdavdelningen är en del av specialistkliniken Medicin Geriatrik och Rehabilitering. Vi har 34 slutenvårdsplatser där vi vårdar patienter vid två sektioner, den ena innehållande geriatrik och rehabiliteringsplatser och vid den andra vårdar vi patienter med olika internmedicinska akuta tillstånd. Våra stora patientgrupper är infektionspatienter och patienter med kardiologiska tillstånd, KOL/Astma samt geriatriska patienter och patienter som är i behov av rehabilitering efter stroke eller ortopediska tillstånd. Under våren 2026 pågår även planeringen och uppstarten av våra Akutgeriatriska vårdplatser.
Som anställd hos oss förväntas man kunna rotera mellan alla sektioner och på så vis få en bred kompetens inom yrkesområdet.
Hos oss ges du en noggrann inskolning utifrån dina tidigare erfarenheter och vi tillhandahåller internutbildningar.
Varmt välkommen med din ansökan till en stabil klinik och trevlig arbetsplats med fantastiska kollegor. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.
Dina arbetsuppgifter
Undersköterskeuppgifter vid slutenvårdsavdelning innebär ett omväxlande och ansvarstagande teamarbete. Du arbetar självständigt och patientnära med omvårdnad och mobilisering av patienterna. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är riskbedömningar, såromläggningar och provtagningar.
Dag, kväll och helgtjänstgöring ingår. Möjlighet att vara delaktig i planeringen av sitt schema finns.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Vi söker dig som
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
