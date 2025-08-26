Undersköterska, vikariat, Endoskopimottagning i Trelleborg
2025-08-26
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du en ny utmaning och trivs med utveckling, självständigt arbete och framåtanda? Då är du varmt välkommen till framtidens Endoskopimottagning vid Lasarettet Trelleborg!
Regionstyrelsen har beslutat att utöka vårt uppdrag och vi står nu inför en spännande resa. Vårt mål är högt: vid årsskiftet 2026/2027 ska vi genomföra 5 000 skopier och bli Sveriges bästa endoskopienhet. Vi söker en undersköterska för föräldravikariat till vårt härliga team.
Endoskopimottagningen tillhör Verksamhetsområde mottagningar och rehabiliteringsmedicin. Vi arbetar nära tarmmottagningen, vårdavdelningarna och andra enheter på sjukhuset. Behovet av kompetens inom gastroskopi och koloskopi växer och här får du möjlighet att bidra till att möta det.
Som undersköterska blir du en viktig del av ett team där arbetsglädje, stolthet och delaktighet genomsyrar vardagen. Du får arbeta med varierade arbetsuppgifter, utveckla din kompetens och vara med och driva förbättringsarbeten.
Vi erbjuder:
• En arbetsplats där patientsäkerhet, kvalitet och trygghet står i fokus
• Möjlighet att påverka och bidra till vår utveckling
• Ett engagerat och välkomnande team
• En chef som värnar om delaktighet och god arbetsmiljö
"För mig är det viktigt att alla känner delaktighet och får möjlighet att påverka. Genom att arbeta för en god och säker omvårdnad skapar vi mervärde inte bara för våra patienter utan också för oss som medarbetare."
Alexander, enhetschef
Vi vill att du, när du går hem efter ett arbetspass, ska känna dig nöjd med din insats och med det du har bidragit till.
Följ gärna med bakom kulisserna och möt oss som arbetar på Lasarettet Trelleborg!https://play.mediaflow.com/ovp/17/15CFWJRAGA Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska på Endoskopimottagningen har du en central funktion i teamet och får möjlighet att vara med och utveckla verksamheten tillsammans med våra kompetenta kollegor.
Du arbetar bland annat med att:
• Assistera vid olika undersökningar och behandlingar inom endoskopi
• Hantera avancerad teknisk utrustning
• Förbereda patienter före och efter undersökning
• Övervaka patienter under undersökning
• Ansvara för skötsel av instrument och utrustning, samt förråd, städning och miljöhantering
I vardagen möter du patienter med olika sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen samt levern tillstånd som ofta påverkar deras livskvalitet. Här har du därför möjlighet att göra verklig skillnad för varje enskild patient.
Du arbetar i nära samarbete med sjuksköterskor, gastroenterolog, undersköterska och medicinsk sekreterare. Tillsammans skapar vi det bästa möjliga omhändertagandet för våra patienter och det är just i teamet som vi gör skillnad.
Vår enhet befinner sig i en spännande utvecklingsfas där du får möjlighet att påverka. Vi ser gärna att du har intresse för fortbildning och utveckling, både för verksamheten och för din egen professionella utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav på skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Har du läst enligt tidigare programstruktur ser vi gärna att du har inriktning akutsjukvård/sjukvård. Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du har minst två års erfarenhet som undersköterska inom slutenvård.
Meriterande:
• Erfarenhet från mottagningsarbete
• Kunskap/erfarenhet av mag- och tarmsjukdomar
• Erfarenhet av endoskopi
Vi söker en kollega som är flexibel i sitt arbetssätt, trygg i sin yrkesroll och som har lätt för att samarbeta och kommunicera både i teamet och med övriga verksamheter på sjukhuset.
Som person är du:
• Driven och engagerad
• En ambassadör för utveckling och förbättring
• Positiv, nyfiken och öppen för att lära dig nytt
• Initiativtagande och lösningsfokuserad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett.
Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
