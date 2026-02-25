Undersköterska till Patienthotellet
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
På Patienthotellet har vi 32 rum med totalt 51 sängplatser och Region Dalarnas alla kliniker/avdelningar kan boka plats hos oss vilket gör arbetet mycket omväxlande och utmanande.
Vi har öppet dygnet runt årets alla dagar vilket gör att du behöver kunna arbeta dag, kväll, natt och helg. Vi har utbildningsinsatser från personal på Patienthotellet men också från kliniker och mottagningar inom Region Dalarna - allt för att stärka dig i din yrkesroll och det du möter i din vardag hos oss.
Inom Region Dalarna har du under din anställning tillgång till bl.a. gratis gym (Källkraften) och olika gruppträningar.
Som undersköterska hos oss på Patienthotellet ansvarar du för att patienten/gästen får hjälp med de medicinska insatserna som ordinerats såsom kontroller av temp, puls, blodtryck, såromläggningar, provtagningar, blodgruppering mm. Du ansvarar även för patienten/gästens välbefinnande samt den övriga servicen vid behov. Vårdnära service utför servering av måltider, allmän städ av gemensamma utrymmen och slut städning av rum. Hos oss arbetar du i team med chef, sjuksköterskor och vårdnära servicepersonal för att ge patienterna/gästerna bästa möjliga vistelse hos oss på Patienthotellet.
Delegering sker av sjuksköterska med tillhörande utbildning och dokumentation sker i verksamhetssystem Cosmic.
Patienthotellets uppdrag inom Region Dalarna är att tillgodose platser till de patienter/gäster som är i behov av den vårdform utifrån våra kriterier. Patienthotellet består av ett framgångsrikt gäng som satsar på samarbete och lagkänsla. Vi tar ett gemensamt ansvar över vår arbetsmiljö och arbetar ständigt med förbättringar. Regionens värdegrund och ledarskapets riktning är viktigt för oss och vi jobbar aktivt med att det ska bli en naturlig del av vår vardag och genomsyra vår verksamhet och kultur.
Omvårdnadsprogrammet eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vana av att arbeta ensam som undersköterska (som kollega har du alltid en sjuksköterska)
Meriterande:
Program fördjupning Akutsjukvård och Medicin 2
Erfarenhet av olika specialiteter
Erfarenhet inom slutenvårdenDina personliga egenskaper
Empatiskt och serviceinriktat förhållningssätt utifrån varje persons behov
God kommunikationsförmåga, både i skrift och tal
Professionellt och respektfullt bemötande för de Du dagligen möter
God samarbetsförmåga med dom Du dagligen möter i vårat jobb - vi jobbar med olika verksamheter
Stresstålig och flexibel - tycker om att jobba i en miljö med omväxlande arbetstempo
Noggrann och ansvarstagande
Du kommer ingå i en härlig personalgrupp bestående av chef, undersköterskor, sjuksköterskor och vårdnära service personal - vi är ett team som jobbar för att våra patienter/gäster ska få en god vård och ett gott bemötande när de vistas hos oss på Patienthotellet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
