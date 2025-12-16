Undersköterska till hemtjänsten i Råda
ARBETSPLATS INDIVID- OCH OMSORGSAVDELNINGEN
Vi är ett team som bryr oss om både våra medarbetare och våra vårdtagare.
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team. Du ska ha fint bemötande, ansvarskänsla, respekt för andra och vill skapa trygghet för våra vårdtagare.
Du anställs inom individ- och omsorgsavdelningen med placering i Råda hemtjänst. För att arbeta i hemtjänst krävs körkort, tänk också på att det kan vara svårt att komma till Råda med allmänna kommunikationer då busstiderna inte alltid fungerar med arbetstiderna.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Du som söker ska vara utbildad undersköterska, du ska ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt allmänna datorkunskaper.
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för omsorg- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering samt stöd och service utifrån uppsatta mål. Vi arbetar i den enskildes hem där din huvudsakliga arbetsuppgift är att ge god service och omvårdnad utifrån vårdtagarnas egna behov och förutsättningar.
Du ska vara ansvarstagande, lösningsfokuserad samt ha en god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta självständigt då du ofta arbetar ensam hos våra vårdtagare.
Arbetet är förlagt till dagar, kvällar och helger.
Anställningar föregås av intervjuer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ansök så snart som möjligt men senast den 1 januari 2026. Intervjuer och anställning sker löpande.
LÖN
Lön enligt avtal.
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Nås via kommunens växel 0563-185 00.
ÖVRIGT
Ansökan sker genom vår hemsida. https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
