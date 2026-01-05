Undersköterska till hemtjänst i Nacka
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB / Undersköterskejobb / Nacka
2026-01-05
i Nacka
Vi söker undersköterskor
Är du en empatisk och ansvarsfull person med erfarenhet inom äldreomsorg? Vill du vara med och göra skillnad i människors liv? Då kan detta vara din chans att bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera utifrån relevant lagstiftning. Utöver detta behöver du ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Arbetet kräver personlig mognad, lyhördhet, servicekänsla och att kunna samarbeta väl i grupp. Du är stresstålig och har ett professionellt bemötande gentemot kunderna och dina arbetskollegor. Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet inom äldreomsorg
Färdigutbildad eller studerande inom vård och omsorg
Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
Empati och ett genuint intresse för att arbeta med äldre
Förmåga att arbeta självständigt samt i teamArbetsuppgifter
Personlig omvårdnad
Matlagning & måltidsstöd
Städ & tvätt
Inköp
Avlösning & ledsagning
Vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Fasta arbetstider
Lön och förmåner enligt överenskommelse
Övrigt om lön, ersättning och förmåner:
Individuell lönesättning
Mer om anställningsvillkoren:
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Timanställning, deltid, enligt önskemål med möjlighet till tillsvidare anställning.
Utdrag ur Belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur belastningsregistret (blankett 442.5) i samband med anställning inom vård och omsorg. www.polisen.seOm företaget
Vill du arbeta i en verksamhet som bygger på både tradition och nytänkande och i en omsorg som präglas av omtanke, ödmjukhet och engagemang- då har du kommit rätt!
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice är ett hemtjänst företag etablerat i Nacka. Kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet vill vi ska vara våra kännetecken och vår hjälp att förbättra vår omsorg. Med dessa mål för ögonen vill vi vara ett av dem bästa hemtjänst företagen i staden. Vi bedriver hemtjänst, ledsagning och avlösning för äldre person i Nacka kommun.
Vi arbetar inte i eget intresse eller för att gå med vinst - vi arbetar för människan.
Välkommen till en spännande vardag med oss på Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@alicehemtjanst.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB
(org.nr 559048-0686), https://alicehemtjanst.se
Ektorpsvägen 4c (visa karta
)
131 47 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice Jobbnummer
9669970