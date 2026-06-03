Hjälpmedelsassistent sökes till Oskarshamn
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-06-03
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som hjälpmedelsassistent ansvarar du för att beställa hjälpmedel till förrådet, kontrollera kvaliteten på nyinköpta och rekonditionerade hjälpmedel, transportera hjälpmedel till och från patienter, montera eller byta ut hjälpmedel samt göra bedömning av när ett hjälpmedel ska kasseras eller reklameras. I arbetsuppgifterna ingår även ansvar att hålla våra dagliga morgonmöten, informera om inkomna patientärenden samt kontakta patienter via telefon för kompletterande information. Det förekommer även att du arbetar på uppdrag eller delegering av legitimerad personal vilket bland annat innebär individuella träningar eller utprovning av hjälpmedel. Det kan även bli aktuellt med medverkan och ansvar för samordning i digitala interna och externa samverkansforum.
Hos oss på rehabenheten får du vara med att driva och utveckla arbetet tillsammans med övriga medarbetare som är sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelsassistenter samt hjälpmedelsreparatör. Vi är ett kreativt och engagerat team som stödjer och hjälper varandra. Vi är stolta över vår arbetsplats och har mycket roligt tillsammans Välkommen att bli vår kollega!Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska eller har en utbildning som motsvarar arbetsterapibiträde eller rehabiliteringsassistent. Du har förutsättningar att klara ett fysiskt belastande arbete och har god förmåga att hantera stress. Du kan formulera dig väl i tal och skrift på svenska, har en god datavana samt känner dig trygg i att medverka och uttrycka dig vid medverkan i grupp. Vi ser gärna att du har erfarenhet av de datasystem som vi använder oss av inom Rehabenheten men framför allt att du har en vilja och ambition att lära dig dessa. Datasystemen är Treserva, Websesam, Sesam 2, Artvise och Proceedo.
Stor vikt fästs vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett engagemang till att samverka med olika yrkeskategorier inom Hälso- och sjukvårdsenheten, Äldreomsorgen, Omsorgen för funktionsnedsatta och Regionen. Det är även viktigt att du är positiv till att medverka i kvalitetsutveckling av vår verksamhet. Du är en ödmjuk person med positiv grundsyn, du är pedagogiskt lagd och tycker om att dela med dig av dina kunskaper.
Körkort B är ett krav för att kunna utföra arbetet i kommunen.
Löpande rekrytering kommer att användas så välkommen in med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Rehabenheten
Sofie Johansson sofie.johansson@oskarshamn.se 0103560000 Jobbnummer
9943978