Grundlärare mot fritidshem med inrikt. musik, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Glömstaskolan / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-03
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om Glömstaskolan
Glömstaskolan är en kommunal grundskola från förskoleklass till åk 9, belägen i det natursköna Glömsta i Huddinges sydvästra del. Glömstaskolan har en modern arkitektur och en unik skolgård. Skolan har en stark elevhälsa och särskild satsning på undervisningen i kärnämnena som bygger på en ökad lärartäthet som möjliggör mindre, samt flexibla undervisningsgrupper. Skolan har även en grupp för nyanlända elever samt undervisning i mindre sammanhang för elever i behov av särskilt stöd en stor del av skoldagen. Fritidsverksamheten är för elever från F-3, därefter erbjuds Öppen fritidsklubb för elever 4-6.
Våra styrkor är att vi har behöriga lärare, en fulltalig elevhälsa med samtliga professioner, en väl utvecklad rastverksamhet och nya moderna lokaler. Personalgruppen präglas av viljan att förbättra de bärande gemensamma strukturerna för en ökad samsyn.
Anställningen påbörjas den 10 augusti.
Om arbetet
Vi söker en legitimerad grundlärare i fritidshem med ämnesbehörighet i musik. Du ansvar för planering, genomförande samt utvärdering av undervisningen i F-3 i musikämnet samt är med och utvecklar och driver fritidshemmets verksamhet tillsammans med erfarna kolleger.
Du har ett professionellt och tillmötesgående bemötande i din kontakt med elever och vårdnadshavare samtidigt, du är lyhörd och tålmodig. Du är engagerad, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer – både med elever och kollegor. Du ser varje elev och har ett inkluderande förhållningssätt.
Om dig
Vi söker dig som:
är legitimerad grundlärare mot fritidshem med ämnesbehörighet i musik.
är väl förtrogen med LGR22.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå betygskriterierna i LGR 22.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
En fördel är om du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Biträdande rektor Marie Wellander, Marie.Wellander@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Bergavägen 9 (visa karta
)
141 32 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Glömstaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Marie Wellander Marie.Wellander@huddinge.se Jobbnummer
9943965