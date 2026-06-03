Timvikarier till våra kök - kockar och köksansvariga
Falu Kommun, Serviceförvaltningen / Kockjobb / Falun Visa alla kockjobb i Falun
2026-06-03
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er).
Är du intresserad av matlagning men trött på att arbeta oregelbundna tider? Gillar du omväxling där den ena dagen inte är den andra lik? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Vi söker just nu kökspersonal, dels kockar till tillagningsköken, men även köksansvariga till mottagningsköken för timanställning och möjlighet till vikariat upp till tre månader.
Serviceförvaltningen, är Falu kommuns leverantör av interna service- och kringtjänster enligt ett FM-koncept, lokalförsörjning och förvaltning av de flesta av kommunens fastigheter. Uppdraget är att stödja kommunens olika verksamheter genom att tillhandahålla ändamålsenliga och funktionella lokaler, smakliga och näringsriktiga måltider, fordon och befordringsservice med flera kringtjänster. Falu kommun är regionalt den ledande offentliga arbetsgivaren att utveckla FM-tjänster och stöd baserade på BIM. Denna utveckling sker både i byggnation och förvaltning.
Matvanor och förhållningssätt till mat grundläggs ofta i unga år. Bra och näringsriktig mat ger goda förutsättningar till utveckling och ett friskt och aktivt liv. Måltider av god kvalitet är viktigt för att öka barns och ungdomars förutsättningar till inlärning och att tillgodogöra sig den pedagogiska verksamheten. Vi som är anställda inom kost och lokalvård arbetar för att barn och elever ska erbjudas god och näringsriktig mat lagad med stort hjärta.
Då vi har flertalet kombinationstjänster så kan uppdragen även innehålla lokalvård, då vi värnar om den fysiska miljön för våra medborgare, genom att erbjuda rena och hälsosamma lokaler.
Arbetsuppgifter
Som timanställd hos oss bemannar du kök utifrån behov. Du utgår från din bostad, och får dina bokningar av våra bemanningsplanerare utifrån tillgänglighet.
Falu kommun bemannar både förskolekök, skolkök och vårt produktionskök. Totalt är det ca 70 kök i olika storlek placerade över hela kommunen.
Arbetet bedrivs både i mottagnings- och tillagningskök och innefattar arbetsuppgifter såsom beredning av frukost och mellanmål, kall- och varmmatsmottagning, tillagning av lunch, städning, disk samt dokumentation av egenkontroll utifrån Haccp.
Vid behov kan flera olika placeringar vara aktuella under samma dag. Rollen innebär oftast ensamarbete. Även lokalvårdsuppdrag såsom städning av förskolans lokaler ingår i tjänsten.
Kvalifikationer
För rollen som kock krävs:
Utbildning inom storkök/restaurang eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
För rollen som köksansvarig i mottagningskök krävs:
Lokalvårdsutbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänsten
Grundläggande IT-kunskaper krävs för att kunna hantera våra beställningssystem, e-post, smartphone och personalsystem samt kommunicera via mail med chef och kollegor
Eftersom en del av arbetet innebär att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och att själv lämna skriftlig och eller muntlig dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift
Personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, kvalitetsmedveten, självgående och serviceinriktad. Vi ser också att du kan arbeta självständigt, driva uppdrag och ta ansvar på egen hand, likväl som du behöver kunna samarbeta med kollegor och andra du möter. Du behöver ha struktur i arbetet, värna om ordning och reda, samt dela Falu kommuns värdegrund:
Till nytta för Faluborna
Enkla att samarbeta med
Meriterande kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet från dietmatlagning (specialkost)
Yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Körkort, då området är stort geografiskt och arbetsplatserna varierar från dag till dag
Lokalvårdsutbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänsten
Anställningsvillkor
Tjänsten är timanställning med möjlighet till vikariat upp till tre månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag-fredag.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningsperioden.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Vid eventuell intervju - medtag legitimation.
Övrigt
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329075". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Sektion Falun
Kommunal Bergslagen falun.bergslagen@kommunal.se Jobbnummer
9943991