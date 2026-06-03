Finspångs kommun söker vaktmästare till sport och anläggning
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2026-06-03
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Vill du jobba med oss?
Som vaktmästare på sport och anläggning skapar du och dina medarbetare goda möjligheter till en aktiv fritid för Finspångs medborgare och besökare. Kom och gör Finspångs fritid och friluftsliv attraktivt tillsammans med oss!
Dina framtida arbetsuppgifter
Tjänsten som vaktmästare på sport och anläggning är placerad hos Fastighetsavdelningen som i sin tur är en del av Sektor Service. Sektorn arbetar, utöver fastighetsförvaltning, även med frågor som rör kost- och måltid, transport, lokalvård.
Som vaktmästare på enheten sport och anläggning blir du en del av ett arbetslag som sköter Finspångs kommuns idrottsanläggningar där Arena Grosvad är den största. I den anläggningen ingår bland annat konstgräsplan, fotbollsplaner, ishall, bandyplan, friidrottsarena, bågskyttebana, motionsspår samt Finspångs största idrottshall Aluceum. I enheten ingår även drift och skötsel av Finspångs kommuns övriga idrottshallar, motionsspår, kanotleder och spontanidrottsplatser så som ute-gym och badplatser.
Rollen innebär också
Fastighetsskötsel, vård av grönytor, maskin underhåll, lokalvård samt andra förekommande arbetsuppgifter på idrottsanläggningar och badplatser.
Arbetet är schemalagt dagtid måndag till fredag under vår och sommar. På höst och vinter jobbar man ett skiftschema med spolningar av is i ishall och bandyplan samt grönyteskötsel så länge säsongerna pågår..
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av arbete med vård av grönytor.
Du har erfarenhet av att hantera de maskiner och fordon som kan förekomma i arbetet.
Du är en pålitlig person med hög ansvarskänsla samt är trygg i ditt arbete.
Du har ett eget driv och ser vad som behöver göras i den dagliga verksamheten och tar gärna initiativ för att utveckla den.
Du är engagerad genom att du bidrar till en lärande organisation och delar med dig av din kunskap och har en vilja att utvecklas.
Du är serviceinriktad genom att du alltid visar ett gott bemötande och har kunden i fokus.
Du har god social kompetens och är en ambassadör för verksamheten.
Du är ansvarsfull och noggrann i ditt arbete och kan ta egna initiativ, då arbetet är självständigt och kräver flexibilitet
Det är meriterande att:
Vara väl förtrogen med idrottsanläggningar, elljusspår, badplatser, kanotleder i Finspångs kommun.
Ha erfarenhet av service och reparationer av de maskiner som förekommer i arbetet, maskinförarkort och att du har ett intresse för idrott, motion och friluftsliv.
Vi ser att du minst har B-körkort, det är en fördel om du har B96 eller BE körkort.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Om du är intresserad, tveka inte, ansök redan idag.
Innan tillsättning kommer vi vilja se ett utdrag från belastningsregistret.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs Kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Service, Fastighet, Sport och anläggning Kontakt
Niclas Westerdahl niclas.westerdahl@finspang.se 0122-85574 Jobbnummer
9944007