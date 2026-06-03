Bergarbetare | Boliden | Renström
Lernia Bemanning AB / Gruv- och metallurgijobb / Skellefteå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Skellefteå
2026-06-03
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Renströmsgruvan går in i en spännande utvecklingsfas med fokus på storskalig brytning. Vi söker nu två bergarbetare som vill vara med och bidra till framtidens hållbara gruvdrift.
Som bergarbetare i Renström blir du en del av ett engagerat skiftlag som arbetar under jord med en modern maskinpark. Tillsammans bryter vi malm och gråberg, och du kommer att ingå i ett team där fokus främst ligger på skivpallsbrytning och rillbrytning.
Ditt team
Du kommer att ingå i ett skiftlag och arbeta i nära samarbete med kollegor inom produktion, bergtransport, gruvbyggnation, el och mekanik – både internt och externt. Tillsammans sätter vi alltid säkerheten främst och arbetar aktivt för en hållbar och trygg arbetsmiljö.
Vi arbetar enligt ett 7–7-skift, tisdag till måndag udda veckor, med växlande för- och eftermiddagspass.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Utföra arbetsmoment kopplade till storskalig brytning under jord
Arbeta med långhålsborrning, långhålsladdning, fjärrlastning, skarvbultssättning, raiseborrning samt grävmaskin och hjullastarkörning.
Bidra till utvecklingen av säkra och effektiva arbetsmetoder tillsammans med kollegor
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitetskrav, rutiner och säkerhetsföreskrifter
I perioder kommer du även att jobba med den vanliga ortdrivningen och dess moment inom salvcykeln
Ditt bidrag
Gymnasieutbildning
Bergarbetarutbildning eller erfarenhet av bergarbete
Några års erfarenhet av storskalig gruvdrift
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Ett högt säkerhetstänk samt förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ett nyfiket och utvecklingsinriktat arbetssätt
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen?
Denna rekrytering sker i samarbete med Lernia och anställningen sker direkt hos Boliden. På grund av semesterperiod kommer intervjuer att genomföras under augusti månad. Vill du veta mer om tjänsterna? Kontakta gärna arbetsledare Ola Jonsson på ola.jonsson@boliden.com
. Frågor om ansökan besvaras av Elin Ejrendahl på elin.ejrendahl@lernia.se
. Facklig information får du av IF Metall Boliden på 0910-77 41 03.
För din kännedom: Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos polismyndigheten under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7819245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Strömsörgatan 15 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå Jobbnummer
9943961