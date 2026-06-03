Montör till modern elektronikproduktion
Framtiden i Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Kungsbacka Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Kungsbacka
2026-06-03
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, Mölndal
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eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får arbeta praktiskt, lära dig ny teknik och bli en del av ett härligt team? Nu söker vi dig som är driven, nyfiken och vill utvecklas inom elektronikproduktion. Här får du chansen att komma in i en modern arbetsmiljö där rätt inställning är viktigare än lång erfarenhet.
Det här passar dig som gillar att arbeta med händerna, tycker teknik verkar spännande och vill vara en del av ett företag där man hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Om rollen
Som montör blir du en del av produktionen där du arbetar med montering inom elektronikproduktion. Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete och vill lära dig mer om teknik och elektronikproduktion. Du kommer att arbeta i en modern produktionsmiljö tillsammans med ett team där man hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Du kommer bland annat att:
Arbeta vid olika maskiner i produktionen och övervaka processen
Montera elektronik och kretskort
Hjälpa till i olika delar av produktionsflödet, från förberedelse till färdig produkt
Kontrollera kvalitet och säkerställa att allt blir rätt
Bidra med idéer och förbättringar för att utveckla produktionen
Du får introduktion och stöd på plats, så det viktigaste är inte att du kan allt från början utan att du är nyfiken, engagerad och vill lära dig.
Om dig
Vi söker dig som har rätt inställning och en vilja att lära dig nya saker. Du behöver inte kunna allt från början, det viktigaste är att du är engagerad, noggrann och gillar att ta ansvar. Du är nyfiken, praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna. Samtidigt är du positiv, driven och tycker om att samarbeta med andra. Vi tror också att du har ett intresse för teknik och vill utvecklas tillsammans med företaget.
Skallkrav
Svenska i tal och skrift
Vilja att lära dig och utvecklas
Noggrannhet och ansvarskänsla
Meriterande
Erfarenhet av produktion, montering eller elektronikarbete
Intresse för teknik och elektronik
Erfarenhet av lödning eller arbete med mindre komponenter
Vana av noggrant och kvalitetsmedvetet arbete
Om kundföretaget
Vår kund är ett väletablerat företag inom elektronikproduktion med lång erfarenhet av att tillverka både prototyper och serieproduktion åt kunder inom flera olika branscher. Företaget arbetar i en modern och högteknologisk produktionsmiljö i Kungsbacka, strax söder om Göteborg, där kvalitet, utveckling och teamwork står i stort fokus.
Här blir du en del av ett företag som satsar på sina medarbetare och arbetar mycket med förbättringsarbete, samarbete och långsiktig utveckling. Kulturen präglas av respekt, arbetsglädje och viljan att hela tiden bli bättre tillsammans.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att matcha rätt talanger med rätt företag.
För denna tjänst ansvarar Framtiden för rekryteringsprocessen, men anställningen sker direkt hos kund.Publiceringsdatum2026-06-03Anställningsvillkor
Ort: Kungsbacka
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Skift
Urval sker löpande – välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52674_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
434 00 KUNGSBACKA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Saga Fjellström saga.fjellstrom@framtiden.com Jobbnummer
9943967