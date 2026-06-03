Gruppchef Återbruket till Kretsloppsparken Högsbo
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2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Beskrivning
Avdelningen Avfall ansvarar för insamling och behandling av avfall under kommunalt ansvar på kort och lång sikt. Insamling och behandling av avfallet utförs av entreprenörer. Avdelningen ansvarar för tjänsteutveckling, beteendepåverkande insatser för att förebygga avfall, att ta fram avfallsplan och föreskrifter, har ansvar för stadens avslutade deponier och att driva Återbruket.
I januari 2027 öppnar Kretsloppsparken Högsbo – en modern kretsloppspark med fokus på återbruk, hållbarhet och cirkulära flöden. Här kommer även ett kafé att finnas och parken ersätter gamla Högsbo återvinningscentral. Nu söker vi en gruppchef som vill vara med och bygga upp och utveckla Återbrukets butik i en stadsdel som omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor. Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 2–4 medarbetare. Ditt arbetslag arbetar med att skapa en butik med ett attraktivt sortiment av återbrukat byggmaterial. Arbetet sker mestadels inomhus men moment utomhus och tunga lyft förekommer. För dig som gruppchef med arbetsmiljöansvar innebär detta ett stort fokus på att genomföra riskanalyser, såsom skyddsronder, för att skapa en god arbetsmiljö.
Rollen innebär varierande dagar där du kombinerar operativ arbetsledning med utveckling av verksamheten och den dagliga driften. Som gruppchef säkerställer du att den dagliga verksamheten fungerar med alltifrån bemanning till framtagande av rutiner. Du är även operativ i butiken och bidrar till både det dagliga arbetet och den strategiska utvecklingen.
De kortsiktiga arbetsuppgifterna handlar till stor del om att planera och etablera verksamheten inför öppningen av parken. I uppstartsfasen kommer du att vara delaktig i att ta fram arbetssätt, rutiner samt i mottagande och introduktion av personal.
När verksamheten är igång ligger fokus på att säkerställa den dagliga driften genom exempelvis personalplanering, fördelning av arbetsuppgifter och att upprätthålla en säker arbetsmiljö. En central del av uppdraget är också att ha mycket dialog och nätverkande med externa aktörer för att bygga och utveckla Återbrukskonceptet i samarbete med systerbutiken på Kretsloppsparken Alelyckan. Beredskap ingår i tjänsten.
Du kommer att ha en kollega på Kretsloppsparken Högsbo som är gruppchef för återvinningscentralen och samarbeta nära gruppcheferna på Kretsloppsparken Alelyckan. Du kommer också att arbeta i nära samverkan med enhetschef. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen.
Cirka tre års erfarenhet av personalansvar och arbetsledning.
B-körkort.
Grundläggande IT-kunskaper.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet från butik eller serviceverksamhet.
Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete.
Förmåga att skapa samverkan och bygga relationer med olika intressenter.
Vi söker dig som är driven och tar initiativ i det dagliga arbetet, med förmåga att skapa framdrift både i uppstarten och i den löpande driften av verksamheten. Du är självständig och trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde och tar ansvar för att arbetet genomförs på ett strukturerat och effektivt sätt. Som gruppchef är du utvecklingsorienterad och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och butikens koncept, samtidigt som du omvärldsbevakar och kommer med nya idéer. Du har en god kommunikativ förmåga och samverkar naturligt med både medarbetare, kollegor och externa aktörer, där du anpassar din kommunikation för att skapa förståelse
Varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag – både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook, Linkedin eller Instagram.Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidareanställda på Kretslopp och vatten krigsplaceras inom ramen för förvaltningens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kretslopp och vatten Kontakt
Jonna Smålander (Sacorådet) jonna.smalander@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-3687264 Jobbnummer
9943974