Undersköterska Till Hemsjukvård - Timanställning
2026-01-21
Beskriver du dig som serviceinriktad och lyhörd med stort intresse för möten med människor? Då är detta rätt tjänst för dig!
Tjänstens innehåll
Du kommer att arbeta framför allt på hemsjukvården.
För arbete inom hemsjukvården ska du kunna hantera/administrera läkemedel och utföra andra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering. Du gör medicinska bedömningar av patienter i hemmet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska med erfarenhet av hemsjukvård.
Du ska ha erfarenhet och kompetens att kunna göra egna kliniska bedömningar hemma hos patienter.
Du är noggrann och effektiv, tar initiativ och och har en positiv inställning.
Vi lägger stor vikt på ansvarstagande, kommunikations- och samarbetsförmåga.
Vårdcentralen använder sig utav journalsystemet Take Care och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!
Mer om tjänsten
Möjlighet till vikariat för rätt kandidat.
Vi håller intervjuer löpande under rekryteringstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas under denna tid.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Husläkarmottagningen Täby Centrum ligger i hjärtat av Täby Centrum. I mars flyttade vi in till nya lokaler i gallerian tillsammans med Mama mia och BVC . Vi har specialistläkare i allmänmedicin, utbildningsläkare, underläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykoterapeut och undersköterskor. Mottagningen har drygt 7000 listade patienter. Vårt gemensamma mål är att med engagemang, empati och kompetens kunna erbjuda en god och nära vård till alla patienter och kunna vara en trevlig arbetsplats för alla fina medarbetare.
Ett personligt bemötande av personal som du känner igen är en av grunderna i vår verksamhet. Vår verksamhet är miljöcertifierad och revideras årligen utifrån miljö och kvalitetsaspekter.
Husläkarmottagningen Täby Centrum är en del av Prima Vård. Publiceringsdatum2026-01-21Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
