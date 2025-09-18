Undersköterska sökes till Vårdcentralen Kasernhöjden
2025-09-18
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Kasernhöjden drivs av Praktikertjänst AB och är belägen centralt i Karlstad, Värmlands län.
Vi har cirka 9 000 listade patienter och ett team på omkring 30 medarbetare. Hos oss finns Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning, Fysioterapimottagning samt certifierade mottagningar för KOL/astma och diabetesvård. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv på patientens hälsa och värdesätter samarbete, kvalitet och kontinuitet.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
- Mottagningsarbete med olika patientgrupper
- Assistera vid enklare medicinska ingrepp, såsom hudoperationer och rektoskopier
- Sårvård och omläggningar
- Provtagning och hantering av prover
- Beställning av material och förbrukningsvaror
- Övriga uppgifter som förekommer inom primärvårdKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har bevis om skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
- Öppen och kommunikativ
- Självständig men trivs med att arbeta i team
- Ansvarstagande och flexibel
- Engagerad i att bidra till ett gott arbetsklimat
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Värmland, Vårdcentralen Kasernhöjden Kontakt
Ann-Sophie Björkman +46101285108 Jobbnummer
9515845