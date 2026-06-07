Medarbetare med stort vinintresse

Punta Nera AB / Servitörsjobb / Örebro
2026-06-07


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Nu söker vi medarbetare till vårt härliga team på Punta Nera, vi söker en glad, social person med vin/dryckeskunskap.
Vi kan även tänka oss att lära upp rätt person och ge ökad vin/dryckeskunskap!
Vi får mycket på personkemi och känsla!
Jobbet innefattar kvällar och helger men kan även bli dagtid.
Vi söker dig som fyllt 20 år!
Varmt välkomna in med en ansökan till oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: Jobb@puntanera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Punta Nera AB (org.nr 559330-1210)
Järntorgsgatan 5 (visa karta)
703 39  ÖREBRO

Jobbnummer
9951187

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