Säljare inom Energi & Teknik Heltid i Norrköping
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-06-07
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Vill du tjäna bra pengar, utvecklas inom försäljning och ha kul på jobbet?
Exaltera Marketing söker nu drivna och sociala säljare som vill vara med och representera några av Sveriges största och mest etablerade företag inom energi- och teknikbranschen.
Hos oss arbetar du i en fartfylld miljö där ingen dag är den andra lik. Våra arbetsplatser finns på festivaler, marknader och i citykärnor runt om i regionen, med utgångspunkt från Norrköping.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing kommer du att:
Representera välkända varumärken inom energi och teknik
Hjälpa kunder att hitta bättre elavtal och smarta lösningar
Arbeta i ett engagerat team med högt tempo och stark laganda
Möta människor dagligen på festivaler, marknader och centrala handelsplatser
Vi erbjuder
• Garantilön på 20 000 kr/månad
• 300 kr i provision per genomfört sälj
• Genomsnittlig lön på cirka 35 000 kr/månad
• Heltidstjänst med arbetstider 09.00–18.00, måndag–fredag
• Gedigen introduktion och säljutbildning
• Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget
Säljtävlingar och teamkänsla
Vi tror på att hårt arbete ska belönas. Därför anordnar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser som:
iPhone
Elsparkcykel
AirPods
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss är det viktigt att både prestera och ha roligt tillsammans.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är social, positiv och gillar att träffa nya människor
Har en stark vilja att utvecklas och tjäna pengar
Är målmedveten och gillar utmaningar
Kan arbeta självständigt såväl som i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav – vi utbildar rätt person.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett vinnande team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: norrkoping@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
Dalsgatan 13 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Jobbnummer
9951199