pizzabageri

OnurMiran AB / Kockjobb / Sandviken
2026-06-07


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Pizzabagare sökes

Vi söker en driven och erfaren pizzabagare till vårt team!

Publiceringsdatum
2026-06-07

Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av pizza och andra rätter enligt restaurangens standard.
• Förberedelse av ingredienser och deg.
• Säkerställa god hygien och ordning i köket.
• Samarbeta med övrig personal för att ge gästerna bästa möjliga service.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet som pizzabagare.
• Är stresstålig och kan arbeta i högt tempo.
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
• Kan arbeta kvällar och helger.

Vi erbjuder:

• Trevlig arbetsmiljö.
• Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
• Möjlighet till utveckling inom företaget.

Låter detta intressant? Skicka din ansökan och CV till oss redan idag!

Vi ser fram emot att höra från dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
0731419313
E-post: swec11@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnurMiran AB (org.nr 559194-0449)
Björksätra Mitt (visa karta)
811 50  SANDVIKEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lukman AB

Kontakt
Omer Keles
swec11@hotmail.com
0731419313

Jobbnummer
9951197

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