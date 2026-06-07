Lastbilschaufför- C-körkort - 3 veckors vikariat
Måltidsfabriken AB / Fordonsförarjobb / Värnamo Visa alla fordonsförarjobb i Värnamo
2026-06-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Måltidsfabriken AB i Värnamo
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eller i hela Sverige
Måltidsfabriken AB bedriver idag skräddarsydd logistik gentemot offentlig sektor och privata företag. Bolaget finns i 14 orter i Sverige.
Vi söker nu en person som kan avlasta vår ordinarie Chaufför
Att arbeta hos oss innebär kräver personligt engagemang men frihet under eget ansvar.
Ansvarstagande och pliktotrogenhet är viktigt då du arbetar själv i detta uppdrag.
Du är en lagspelare som hjälper och är flexibel mot kundens önskemål.
C-Körkort är ett krav samt Ykb
Enklare lyft kan förekomma
Flexibilitet för förändringar
Omgående anställning!
Ange referens Värnamo vid ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: Jobb@maltidsfabriken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VÄRNAMO". Arbetsgivare Måltidsfabriken AB
(org.nr 559051-1365) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Måltidsfabriken - Värnamo Jobbnummer
9951186