CE-chaufför i sommar UmeåGävleUmeå (med övernattning)
Nordic BR Norr AB / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-06-07
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Är du en trygg och ansvarstagande chaufför som trivs med självständigt arbete? Nu söker vi en CE-chaufför för linjekörning mellan Umeå och Gävle med transport av frysprodukter för sommaruppdrag under vecka 26-34.
📍 Om tjänsten:
Du utgår från Umeå där du lastar frysbröd och kör söderut mot Gävle för lossning. Efter dygnsvila i Gävle fortsätter du tillbaka mot Umeå med stopp för lossning och lastning i Sundsvall och Själevad innan du avslutar passet i Umeå
🏠 Tre nätter i veckan sker övernattning i lägenhet i Gävle, vilket ger dig en bekväm dygnsvila mellan körningarna.
Arbetet omfattar:
✅ Transport av frysgods
✅ Lastning och lossning
✅ Daglig tillsyn av fordon och släp
✅ Självständigt arbete med stort eget ansvar
⏰ Arbetstider
Linjen körs:
➡️ Umeå–Gävle: lördag, måndag och onsdag
⬅️ Gävle–Umeå: söndag, tisdag och torsdag
Exempel på tider:
• Start Umeå cirka 17.30
• Ankomst Gävle cirka 03.30
• Dygnsvila i övernattningslägenhet
• Avgång Gävle cirka 17.00
• Åter i Umeå cirka 04.00
👤 Vi söker dig som:
• Har CE-körkort
• Har giltigt YKB
• Har digitalt färdskrivarkort
• Är ansvarsfull och punktlig
• Trivs med att arbeta självständigt
• Har ett högt säkerhetstänk
Erfarenhet av fjärrtrafik, linjetrafik eller kyl- och frystransporter är meriterande.
📩 Ansökan:
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic BR Norr AB
(org.nr 559237-1370)
901 30 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Jonsson linda.jonsson@nordicbemanning.se 070-250 40 09 Jobbnummer
9951188