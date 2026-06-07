IT-Konsult - WiFi-mätning & Nätverksanalys
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2026-06-07
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T-Konsult – WiFi-mätning & Nätverksanalys
Säkerställ framtidens digitala arbetsmiljöer
På Pears hjälper vi kommuner, regioner och samhällsviktiga verksamheter att skapa robusta, säkra och framtidssäkra digitala miljöer.
Nu söker vi en IT-konsult som vill bidra till att säkerställa stabila trådlösa nätverk inom vård- och omsorgsverksamheter.
Det här är ett uppdrag där din kompetens får direkt betydelse för både personal, verksamhet och människor i vardagen.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att genomföra kapacitetsmätningar och analyser av trådlösa nätverk på vård- och omsorgsboenden.
Arbetet innebär att säkerställa att verksamheten har rätt tekniska förutsättningar för dagens och morgondagens digitala tjänster.
Du arbetar självständigt ute i verksamheten och ansvarar för att analysera, dokumentera och förankra tekniska behov enligt etablerade processer.
I uppdraget ingår
✔ Genomföra WiFi-mätningar och kapacitetsanalyser
✔ Kartlägga nätverkstäckning och prestanda
✔ Samordna tekniska krav och behov
✔ Dokumentera och utvärdera resultat
✔ Säkerställa kvalitet enligt verksamhetens standardprocesser
✔ Arbeta självständigt ute hos verksamheten
✔ Bidra till en stabil och säker digital miljö
✔ Samverka med verksamhet och tekniska resurser
Vi söker dig som har
Erfarenhet av
Trådlösa nätverk (WiFi)
Nätverksanalys och felsökning
Teknisk dokumentation
Kravställning och teknisk samordning
IT-infrastruktur
Konsultuppdrag inom offentlig sektor
Meriterande
Certifieringar inom nätverk
Erfarenhet från kommun eller region
Erfarenhet av vård- och omsorgsverksamhet
Erfarenhet av site surveys och kapacitetsmätningarPubliceringsdatum2026-06-07Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
✔ Självständig
✔ Serviceinriktad
✔ Strukturerad
✔ Kommunikativ
✔ Ansvarstagande
✔ Trygg i mötet med människor
Eftersom arbetet utförs i vård- och omsorgsmiljöer är det viktigt att du arbetar med stor respekt, hänsyn och professionalism.
Praktiska krav
B-körkort
Tillgång till egen elbil (helel)
Möjlighet att arbeta på plats i Umeå kommun
Erfarenhet som IT-konsult motsvarande nivå 2–3
Därför väljer konsulter Pears
🍐 Samhällsviktiga uppdrag
🍐 Möjlighet att göra verklig skillnad
🍐 Långsiktiga kundrelationer
🍐 Frihet under ansvar
🍐 Hög kvalitet i leveranserna
🍐 Kompetensutveckling och specialistnätverk
🍐 Uppdrag där teknik möter verksamhetsnytta
Anders Åberg, VD Pears
"Vi söker inte bara tekniskt skickliga konsulter. Vi söker människor som vill använda sin kompetens för att skapa stabila och säkra digitala miljöer som gör skillnad för både verksamheter och människor."
Om Pears
På Pears hjälper vi organisationer att accelerera sin digitala utveckling genom tillgång till marknadens främsta specialister.
Vi tror på långsiktiga relationer, kvalitet i leveransen och människor som vill göra skillnad.
Våra konsulter arbetar i uppdrag där deras kompetens får verklig betydelse – för verksamheten, användarna och samhället.
Teknik är enkelt.
Att skapa verkligt värde är svårare.
Det är där Pears gör skillnad.
Är du redo för nästa utmaning?
Vill du bidra till att skapa stabila och säkra digitala miljöer inom vård och omsorg?
Mer info: https://www.linkedin.com/in/andersaberg/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
pears.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare We are Pears AB
(org.nr 559499-6364) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Kommun Jobbnummer
9951198