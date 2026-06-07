Färskvarustäd- sommarjobb
JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Ljungby Visa alla städarjobb i Ljungby
2026-06-07
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Lokalvårdare sökes – sommarjobb
Vi söker en noggrann och pålitlig medarbetare till vårt team!Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Arbetet innebär städning av färskvaruavdelningar där hygien och kvalitet är mycket viktigt. Det kräver även god fysik, då arbetet är tungt.
Arbetstider:
mån-sön enligt schema
Arbetstid: eftermiddag/kväll)
Kan bli fler timmar vid sjukdomar/semester/ledighet
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt
Har god arbetsmoral
Kan tala, förstå och skriva svenska
Erfarenhet av städning är meriterande, men inget krav
Vi erbjuder:
Ett självständigt arbete
Trevlig arbetsmiljöÖvrig information
Som en del av vår anställningsprocess behöver samtliga kandidater kunna uppvisa giltig legitimation och handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige.
För tjänster där arbetet utförs i miljöer med särskilda säkerhets- eller kundkrav kan vi även komma att begära att kandidaten visar upp utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Anställning kan inte påbörjas förrän nödvändiga handlingar har kontrollerats.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@jcwservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Färskvarustäd Ljungby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JCW Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875)
ringvägen (visa karta
)
341 32 LJUNGBY Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
9951195