Undersköterska Mariegärdes demensboende
2026-04-10
Mariegärde är ett demensboende inom äldreomsorgen som är beläget i västra Mariestad med närhet till apotek, vårdcentral, livsmedelsaffär samt busshållplats. Boendet är uppdelat på sex enheter med totalt 52 lägenheter.
Nu söker vi en undersköterska för tillsvidaretjänst på heltid med tillträde 1 maj ellersnarast enligt överenskommelse.
Hos oss är vi måna om att skapa en god livskvalitet för våra boende, vilket innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera våra boende i deras vardag. Delar du detta inspirerande förhållningssätt så kan det vara dig vi letar efter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
I din roll som undersköterska på Mariegärde ingår bl. a. följande arbetsuppgifter:
* Stödja brukarens egna förmåga att själv genomföra eller vid behov kompensera (hjälpa) brukaren att genomföra personlig omvårdnad som kroppsvård, äta, förflytta sig, kommunicera samt sköta sin hälsa.
* Om brukaren önskar, ge stöd i att delta i samhällets sociala och kulturella utbud samt skapa trygghet.
* Stödja brukarens egna förmåga att själv genomföra eller vid behov kompensera (hjälpa) brukaren i att sköta vardagssysslor i hemmet som städ, tvätt, mat, handling och övriga sysslor som förekommer i ett hem.
* Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation och/eller ordination/instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
* Att observera och rapportera förändringar i brukarens hälsa till ansvarig sjuksköterska.
* Vara delaktig i de gemensamma aktiviteterna som erbjuds de boende samt anordna aktiviteter på enheten för de som inte vill eller kan delta på gemensamma aktiviteter.
På helgerna genomför vi ofta fredagsmys med att äta gott och titta på något gemensamt på teve samt att vi dukar lite extra fint och genomför aktiviteter utifrån årstider och helgdagar.
Utöver dessa arbetsuppgifter ansvarar du för att löpande skapa, dokumentera och följa upp genomförandeplaner samt övrig dokumentation.
Om du har en bakgrund som specialistutbildad undersköterska inom demens kommer du, utifrån en helhetssyn, att också vara en reflekterande praktiker som har ett medvetet och professionellt förhållningssätt med kunskaper inom demens som grund. Du är då en förebild, lär ut, förmedlar kunskap, utvecklar och sprider förhållningssätt inom ditt specialområde till arbetsplatsen.
De boende kan ha beteendepsykiska symtom i sin demensdiagnos varför handledning ges i lågaffektivt bemötande och mjukt självförsvar.
Dina arbetstider innebär både dag- och kvällspass utifrån schema.Kvalifikationer
För att vara aktuell för en tjänst hos oss på Mariegärde ska du ha godkänd omvårdnadsutbildning och skyddad yrkestitel för undersköterska. Det är meriterande om du är specialistutbildad demensundersköterska.
Vi ser att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete och helst erfarenhet av arbete med personer som har demens i sitt liv. Du är också van att arbeta med lågaffektivt bemötande och mjukt självförsvar för att kunna bemöta våra boende på ett korrekt sätt och skapa tillit och trygghet.
Vi söker dig med hög social kompetens, är trevlig och som har ett lugnt bemötande. Du ska vara lyhörd, flexibel, stresstålig och kunna arbeta både självständigt och i team. Du är en lugn person med stort tålamod.
B-körkort är meriterande.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället för du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära följande utdrag från belastningsregistret: "Arbete i hemmetmed äldre eller personer med funktionsnedsättning"
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318421".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686), https://mariestad.se/omsorg-och-stod/aldreomsorg/boendeformer/vard--och-omsorgsboenden
542 86 MARIESTAD
För detta jobb krävs körkort.
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen
Enhetschef
Maria Klahr maria.klahr@mariestad.se 0501-75 65 20
9848590