Undersköterska för nattjänstgöring
2026-01-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Sabbatsbergsbyn är ett särskilt boende med 106 lägenheter fördelade på 11 avdelningar i tre separata hus.
Nio avdelningar utgör demensplatser och resterande två avdelningar är somatiska. Sabbatsbergsbyn är ett äldre boende som är centralt beläget i Stockholms innerstad med grönskande områden runt knuten. I Sinnenas Trädgård träffas vi bland annat för grillning, gymnastik, underhållning och fika.
Här arbetar ett team engagerade undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter tillsammans med gruppledare och enhetschefer. Vi söker nu behovsanställda undersköterskor för arbete på natten. Vi har fler tjänster att erbjuda som behovsanställning samt längre vikariat.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med varierat arbete och många duktiga kollegor samt möjlighet till vidare utveckling. Arbetsplatsen präglas av gott bemötande och viljan att driva utvecklingen framåt.
Du är välkommen att bli en del av vårt team!
Din roll
Som undersköterska på natten ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre, enligt beslut från biståndshandläggare. Du arbetar utifrån sjuksköterskans ordinationer och ansvarar för social dokumentation. Du skall dessutom följa de rutinerna och föreskrifterna som finns på arbetsplatsen. Tjänsten innebär tjänstgöring på natten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du:
är utbildad undersköterska med skyddad yrkestittel eller på väg att ansöka om skyddad yrkestittel
Minst 1-3 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
God vana av att dokumentera
God kunskap i det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
arbetslivserfarenhet av arbete med dementa personer.
Vi söker dig som har ett professionellt bemötande gentemot brukare, anhöriga och kollegor. Eftersom tjänsten kräver många kontakter med människor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är empatisk och serviceminded. Vi söker dig som är flexibel och tar ansvar för ditt arbete genom att vara självständig, engagerade samt noggrann.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten
Välkommen med din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
