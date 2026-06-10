Junior Mjukvarutestare med intresse för Säkerhet
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2026-06-10
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Är du i början av din karriär och vill kombinera programmering, testautomation och cybersäkerhet? Nu söker vi en junior mjukvarutestare med intresse för säkerhet till vår kund i Lund. Här får du möjligheten att arbeta i ett centralt säkerhetsteam där du bidrar till att utveckla och automatisera tester som säkerställer kvalitet och säkerhet i företagets produkter och tjänster.
Ansök redan idag – vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Som junior mjukvarutestere med inriktning mot säkerhet blir du en del av ett team som arbetar med att säkerställa kvalitet och säkerhet i företagets produkter och lösningar. Rollen kombinerar traditionell testning med säkerhetsfokus, vilket innebär att du får arbeta med både manuella och automatiserade tester samt bidra till att identifiera och förebygga säkerhetsrisker.
Du kommer att ingå i ett team om cirka 13 personer där kompetensutbyte, samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. Här får du möjlighet att utvecklas inom både test och säkerhet tillsammans med erfarna kollegor.
ARBETSUPPGIFTER:Utveckla och underhålla automatiserade tester i Python
Skapa och genomföra testfall för säkerhetsrelaterade funktioner
Arbeta med regressionstester och identifiera möjligheter till ökad automation
Testa API och verifiera att rätt användare har rätt behörigheter och accesser
Säkerställa att konfigurationer och systeminställningar uppfyller säkerhetskrav
Genomföra penetrationstester och bidra till arbetet med att identifiera sårbarheter
Utföra systemanalyser för att upptäcka säkerhetsrisker i produkter och lösningar
Bidra till utvecklingen av framtidens testautomationslösningar inom säkerhetsområdet
VI SÖKER DIG SOM: Kommer att ha avslutat sin ingenjörsutbildning (högskole- eller civilingenjör) i juni/augusti 2026 inom relevant område
Har erfarenhet av programmering i Python
Har ett intresse för testning, kvalitetssäkring eller säkerhet
Trivs i en roll där du får kombinera kod, analys och samarbete
Talar och skriver flytande engelska och svenska, eftersom båda språken används i det dagliga arbetet
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av relevanta hobbyprojekt eller arbetslivserfarenhet inom området
Vidare kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är en nyfiken, kommunikativ, analytisk och lösningsorienterad person som drivs av att förstå hur system fungerar och tycker om att lösa tekniska problem. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och är initiativtagande i ditt arbetssätt, samtidigt som du trivs med att samarbeta och dela kunskap med dina kollegor. Vi tror att du har ett brett tekniskt intresse och motiveras av att förstå, förbättra och automatisera tekniska system och processer.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter antal överenskomna månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Lund
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Vanessa Henrysson Roqueta, vanessa.roqueta@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
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221 22 MALMÖ Arbetsplats
Friday Syd Jobbnummer
9958349