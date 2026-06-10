Processoperatör skift - Norra Stockholm
WeStaff Sweden AB / Processoperatörsjobb / Stockholm Visa alla processoperatörsjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på WeStaff Sweden söker nu engagerade processoperatörer till ett världsledande teknikföretag i Norra Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta i en modern och högteknologisk produktionsmiljö där kvalitet, precision och kontinuerliga förbättringar står i fokus.
Rollen
Som processoperatör ansvarar du för att övervaka, styra och säkerställa att produktionsprocesserna fungerar effektivt och enligt uppsatta kvalitetskrav. Du arbetar med avancerad produktionsutrustning, följer processparametrar och bidrar aktivt till att optimera produktionen.
Arbetet sker i en ren, strukturerad och tekniskt avancerad miljö där noggrannhet och ansvarstagande är avgörande för ett framgångsrikt resultat.
Arbetstid: Heltid, 2-skift eller natt Start: Omgående Plats: Norra Stockholm Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Övervaka och styra produktionsprocesser enligt fastställda rutiner
Säkerställa att produktionen uppfyller kvalitets- och produktionskrav
Utföra löpande kontroller, mätningar och dokumentation
Felsöka och åtgärda enklare driftstörningar
Genomföra omställningar och justeringar av produktionsutrustning
Delta aktivt i förbättrings- och utvecklingsarbete
Samarbeta med kollegor inom produktion, teknik och kvalitet
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och trivs i en produktionsmiljö där struktur och noggrannhet är viktigt. Du har ett tekniskt intresse och motiveras av att säkerställa stabila processer och hög produktkvalitet.
Du arbetar självständigt när det krävs, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete inom teamet. Som person är du lösningsorienterad, engagerad och har ett stort fokus på säkerhet och kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som processoperatör, maskinoperatör eller produktionsoperatör
Erfarenhet från tillverkande industri eller processindustri
God teknisk förståelse och vana att arbeta med produktionsutrustning
Förmåga att följa instruktioner, processbeskrivningar och rutiner
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande/extra plus om du har:
Erfarenhet av tekniska maskinställningar och ritningsunderlag
Kunskap inom kvalitetssäkring och mätteknik
Erfarenhet av arbete i renrum eller högteknologisk produktionsmiljö
Truckkort eller traverskort
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av förbättringsarbete enligt Lean eller liknande arbetssätt
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag hos ett globalt teknikföretag
Moderna lokaler och en säker arbetsmiljö
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och långsiktig karriärutveckling
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och konkurrenskraftiga villkor
Tillägg för skift- eller nattarbete enligt gällande avtal
Upplägg: Heltid, 2-skift eller natt
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888709-2046993". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9958365