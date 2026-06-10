Lexium söker lokalvårdare till Stockholmsområdet

Lexium Service Management AB / Städarjobb / Stockholm
2026-06-10


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Lexium är en snabbväxande entreprenörsdriven företagskoncern som erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och lösningar inom Integrerad Facility Management, Facility Management, Arbetsplatsservice, Fastighetsdrift- & förvaltning, för arbetsplatser, fastigheter och industrier
Vårt koncept innebär en helhetslösning med ett avtal, en kontaktperson och i huvudsak en faktura per månad. Allt för att underlätta för våra kunder.
Vi är ISO-certifierade enligt de senaste standarderna; för Kvalitet (ISO 9001), för Miljö (ISO 14001) och för Arbetsmiljö (ISO 45001). Lexium-koncernens bolag är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden samt Almega Fastighetsarbetsgivarna och har därmed kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.
Är du vår nästa stjärna och vill bli en del av detta fantastiska team med drivna och engagerade medarbetare? Vi söker en erfaren bilburen lokalvårdare för kontorsstädning och trappstädning i Stockholm, Lexium har bil. Att arbeta för Lexium innebär en vardag med både små och stora utmaningar. Vi ser gärna att du är en person som tar dig an utmaningar med en positiv attityd.
För att lyckas i denna tjänst krävs det att du är självständig, noggrann och en lagspelare.
I arbetsuppgifterna ingår:

Kontorsstädning

Trappstädning

Kvalitetskontroller

Dina personliga egenskaper är:

God samarbetsförmåga

Lyhörd för kundens önskemål

Noggrann och strukturerad

God känsla för service

Flexibel

Krav och kvalifikationer för tjänsten:

Erfarenhet av lokalvård

Svensktalande och goda kunskaper i Engelska

Publiceringsdatum
2026-06-10

Körkortskrav
Arbetsplats och tider:
Stockholm, Morgon/förmiddag/Kväll (varierad arbetstid).

Vid frågor gällande tjänsten kontakta:
Ricky Johansson
ricky.johansson@lexium.se
072-992 11 04

Då en del av våra uppdrag är säkerhetsklassade görs alltid bakgrundskontroller på vår personal, vi har inte möjlighet att anställa personer som finns i belastningsregister. Vi tar kreditupplysning inför anställning och du får inte ha betalningsanmärkningar.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi tar endast emot skriftliga ansökningar via vårat rekryteringsverktyg av GDPR-skäl.

Startdatum för tjänsten är snarast!
Vi ser framemot din ansökan :)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888677-2046959".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lexium Service Management AB (org.nr 556631-8449), https://karriar.lexium.se
Råsundavägen 20B (visa karta)
169 67  SOLNA

Arbetsplats
Lexium Service Management

Jobbnummer
9958347

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