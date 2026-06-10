Vikariat som barnskötare och/eller pedagogisk personal i fritidshemmet
Ramlösa Friskola AB / Barnskötarjobb / Helsingborg Visa alla barnskötarjobb i Helsingborg
2026-06-10
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Om jobbet
Ramlösa friskola/Hustomtens förskola är en mindre skola/förskola belägna i ett naturskönt område med stora möjligheter till aktiviteter i omgivningarna.
Förskolans cirka 100 barn är fördelade på sju avdelningar som är uppdelade på tre olika verksamheter med olika pedagogiska inriktningar.
Skolan har cirka 160 elever fördelade i förskoleklass upp till åk 6 och i varje klass arbetar minst två pedagoger i nära samarbete. Fritidshemmet är uppdelat i två grupper, ett för de yngre eleverna och ett för de äldre.
Vår vision är "barn och elever i centrum" och hos oss blir detta möjligt tack vare god personaltäthet och stark värdegrund. På Ramlösa friskola arbetar vi utifrån en syn där varje barns inneboende förmågor är utgångspunkt för undervisningen. Vi tycker att det är viktigt att vi har roligt tillsammans och det har vi här!
Vi söker nu dig som har en pedagogisk utbildning och är öppen för antingen deltidsarbete i barngrupp på förskolan och/eller deltidsarbete på fritidshemmet. Tjänsterna går med fördel att kombinera med varandra.
Tjänsterna är till att börja med vikariat på 6 månader men med möjlighet till förlängning.
Vi vill att du har ett professionellt och positivt förhållningssätt och att du möter elever/barn, vårdnadshavare och kollegor med respekt, omtanke och tydlighet.
Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar din ansökan snarast. Om du blir kallad till intervju ber vi dig att ta med ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Tjänsterna tillträds i aug-26 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
lisa@ramlosafriskola.se
E-post: ingrid.mathiasson@ramlosafriskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ramlösa Friskola AB
(org.nr 556462-9722)
Markegångsgatan 108 (visa karta
)
256 67 HELSINGBORG Arbetsplats
Hustomtens Förskola Kontakt
Ingrid Mathiasson ingrid.mathiasson@ramlosafriskola.se 0705851967 Jobbnummer
9958364