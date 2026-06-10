Systemingenjör inom hårdvara och test/verifiering
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du arbetar i tekniskt avancerade projekt inom försvarsområdet där hårdvara, mekanik, kablage, el och nätverk möts i komplexa systemlösningar. Här är du med och definierar systemets design och funktion med särskilt fokus på test och verifiering. Du blir en viktig del av arbetet med att säkerställa att rätt lösning tas fram utifrån krav, kvalitet och praktisk genomförbarhet, samtidigt som du hanterar tekniska frågor genom hela integrationskedjan.
Rollen passar dig som vill kombinera systemtänk med ett starkt intresse för hårdvara och kvalitet. Du arbetar nära projektledare, konstruktörer och installatörer och följer lösningen från kravställning och design till konstruktion, montering, driftsättning och verifiering. Det här är en möjlighet att arbeta med spetsteknologi i en miljö där projekten varierar och där du får stor inblick i hela systemframtagningen.
ArbetsuppgifterDu analyserar, bryter ner och realiserar systemkrav samt är med och definierar hur systemet ska utformas.
Du säkerställer att funktionaliteten är realiserbar och att designen är ändamålsenlig.
Du driver arbetet med att utvecklade lösningar uppfyller både kundkrav och interna krav.
Du tar fram underlag för hur krav ska testas och verifieras på systemnivå.
Du identifierar risker, föreslår åtgärder och bidrar till att kvalitetssäkra systemdesignen.
Du samarbetar tätt med projektledare, konstruktörer och installatörer genom hela integrationsprocessen.
KravDu har en teknisk bakgrund genom högskoleingenjörsutbildning, vidareutbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Du har några års relevant erfarenhet och en god förståelse för hårdvara, mekanik, kablage/el och nätverk.
Du har mycket goda kunskaper inom test/verifiering.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap i att ta fram ritningar i CAD.
Erfarenhet av informationssystem eller militära ledningssystem.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888711-2046990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9958361