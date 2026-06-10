Sjuksköterska till palliativa teamet, vikariat
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-06-10
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Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap. Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som sjuksköterska i palliativt team har du en samverkansfunktion med patient, närstående, kommunal primärvård och övriga vårdinstanser. Vi eftersträvar kontinuitet och tillsammans med utsedd läkare har du symtomlindringsansvaret för patienten och jobbar tillsammans med övriga vårdgivare. Du träffar patient och närstående där patienten befinner sig, så som i hemmet, på korttidsboende eller på sjukhuset. Exempel på arbetsuppgifter kan vara samtal både på telefon och hembesök, blodtransfusioner i hemmet, assisterande vid tex buktappning och inläggning av dränage, patientundervisning och undervisning/föreläsning för andra vårdgivare.
Tjänsten avser vikariat och beräknas pågå under period 2026-08-31 – 2028-06-04.
Om oss på palliativa teamet
Den specialiserade palliativa vården arbetar i samverkan med andra vårdgivare såsom kommunal primärvård, för att ge den enskilda individen en så god vård som möjligt där grunden är självbestämmande och delaktighet för patient och närstående. Teamet jobbar i den nära vården som handlar om att erbjuda vård där patienten befinner sig och följer inskrivna patienter i hemmet och genom hela vårdkedjan. Teamet ombesörjer även psykosocialt stöd till patient och närstående.Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med bred kompentens och gärna erfarenhet från både öppen- och slutenvård. Arbetet kräver att du har B-körkort. Det är meriterande att ha erfarenhet från hemsjukvård/intensivvård. Du ska känna dig bekväm med avancerad medicinsk behandling i den hemmiljö där patienten befinner sig. Som person vill vi att du är trygg, lyhörd, flexibel, självständig och förtroendeingivande. Du tycker att tempoväxlingar gör arbetet stimulerande och omväxlande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här. Övrig information
Är du nyfiken på hur vi arbetar finns det möjlighet att komma på besök en dag. Hör gärna av dig till rekryterande chef Malin Bark.
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att kontakta intressanta kandidater före ansökningstidens slut, så välkommen med din ansökan redan idag. Vänligen bifoga kopia på din yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södra Älvsborgs Sjukhus, VO neurologi, rehabilitering och nära vård Kontakt
Malin Bark, vårdenhetschef 033-6164989 Jobbnummer
9958360