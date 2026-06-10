Dataskyddsombud - konsultuppdrag i Halmstad | Jefferson Wells
Experis AB / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2026-06-10
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Jefferson Wells söker nu ett erfaret dataskyddsombud till ett konsultuppdrag i Halmstad. Uppdraget passar dig som är trygg i din specialistroll och som vill arbeta verksamhetsnära med dataskyddsfrågor i en komplex organisation inom offentlig sektor.
Om rollen
Som dataskyddsombud arbetar du oberoende och stödjer organisationen i att säkerställa efterlevnad av dataskyddslagstiftning. Rollen innebär ett nära samarbete med ledning och olika delar av verksamheten, där du fungerar som rådgivare i frågor kopplade till GDPR.
Du arbetar brett med att följa upp, granska och utveckla arbetssätt kopplade till personuppgiftshantering.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att fungera som dataskyddsombud enligt GDPR, ge rådgivning till ledning och verksamhet samt säkerställa att organisationen följer dataskyddslagstiftningen.
Du arbetar med konsekvensbedömningar, stödjer vid incidenthantering och tillsynsärenden samt bidrar till att höja kunskapsnivån i organisationen genom utbildning och dialog. Vidare följer du upp och granskar interna processer kopplade till personuppgiftshantering.Profil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som dataskyddsombud och som har arbetat i offentlig sektor, exempelvis inom myndighet, kommun eller region.
Du har mycket god kunskap om GDPR och svensk dataskyddslagstiftning samt erfarenhet av rådgivning, granskning och tillsyn. Du är van att arbeta självständigt och att driva frågor i organisationen.
Erfarenhet från region eller landsting är meriterande, liksom juridisk bakgrund, arbete med informationssäkerhet och erfarenhet från större organisationer.
Uppdragsinformation
Uppdragsform: konsultuppdrag
Placering: Halmstad
Omfattning: 100 %
Uppdragslängd: cirka 6 månader
Arbetsform: hybrid
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på att matcha chefer och kvalificerade specialister med rätt uppdrag inom områden som ekonomi, HR, teknik och juridik. Vi arbetar nära våra kunder och konsulter för att skapa långsiktiga samarbeten där rätt kompetens gör skillnad i verksamheten.
Som konsult via Jefferson Wells får du möjlighet att arbeta i uppdrag med stort ansvar och bidra i viktiga verksamheter, med stöd från din konsultchef och tillgång till ett brett nätverk.Så ansöker du
Skicka in din ansökan via annonsen. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Bredgatan 1, 302 45 Halmstad (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Balder Sörensen balder.sorensen@manpower.se Jobbnummer
9958350