Delprojektledare Fysisk säkerhet
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2026-06-10
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Vi söker Delprojektledare Fysisk säkerht till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en delprojektledare med ansvar för fysisk säkerhet i ett omfattande lokal- och verksamhetsutvecklingsprojekt. Rollen innebär att leda, planera och följa upp delprojektets genomförande med ansvar för tidplan, budget, resurser, upphandlingar och leveranser. Du samverkar nära projektledning, säkerhetsfunktioner, tekniska delprojekt och externa parter för att säkerställa att krav och lösningar inom fysisk säkerhet implementeras enligt plan.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Operativt ansvar för delprojektets tidplan, budget, resultat samt resurs- och kompetensbehov
Planera, följa upp och rapportera projektets status till huvudprojektledare och säkerhetssamordnare
Samverka löpande med delprojektledare, kravställare och säkerhetsfunktioner inom fysisk säkerhet, IT, nätverk och informationssäkerhet
Ge stöd och rådgivning i frågor som rör fysisk säkerhet vid samråd med fastighetsägare och byggherre
Ansvara för framtagning av besluts- och kravunderlag avseende kanalisation, lås, larm, CCTV, passersystem och övriga säkerhetslösningar
Ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU, LUF och LUFS samt bistå vid anbudsutvärdering
Prioritera, fatta beslut och leda arbetet kring beställningar, leveranser, installationer och arbetsplatsledning inom fysisk säkerhet
Granska skisser, projekteringsunderlag och ritningar samt säkerställa godkännande och återkoppling inför beställning och genomförande
Delta i projektmöten, hantera risker enligt projektets rutiner samt löpande uppdatera status i projektverktyg
Ansvara för slutrapportering samt överlämning av delprojektet till drift och förvaltning
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 10 års erfarenhet i rollen som delprojektledare eller motsvarande roll.
Minst 10 års erfarenhet av projektledning fysisk säkerhet, dvs. skalskydd, lås, larm, dörrmiljöer och CCTV..
Minst 10 års erfarenhet av projektarbete och/eller linjearbete inom komplexa fastigheter avseende installationstäthet, störningskänslig verksamhet som bedrivs 24/7 samt säkra byggprojekt.
Minst 10 års erfarenhet inom regelverk kopplat till säkerhet och fysisk säkerhet, t.ex. från stöldskyddsföreningen (SSF lås-, larm- och skyddsklasser)
Minst 5 års erfarenhet av att leda och samordna säkerhetsinstallationer inom passersystem, inbrottslarm, dörrmiljöer, låsbeslagning och CCTV enligt gällande normer och regelverk mellan beställare, leverantörer samt byggentreprenad.
Minst 5 års erfarenhet av att ha strukturerat och dokumenterat arbete inklusive att ha tagit fram beskrivningar i text.
Under de senaste 5 åren ha lett minst 2 projekt eller delprojekt minst 15 000 kvm inom säkerhetområdet. Projekten behöver inte vara avslutade.
Erfarenhet av att i minst 2 projekt om minst 15 000 kvm de senaste 5 åren leda projekt eller delprojekt inom säkerhetsområdet. Projekten behöver inte vara avslutade.
Erfarenhet av att i minst 2 projekt ansvarat över alternativt själv tagit fram beskedsunderlag för dörrkort, lås, larm, CCTV, samt kraft och nätverk för fysisk säkerhetsutrustning.
Erfarenhet av minst 2 projekt innehållande säkerhetsskyddsklassificerad information från de senaste 5 åren. Projekten ska vara av sådan nivå att uppdrag kan verifieras (beskrivas kort utefter vad som är möjligt ur ett informationssäkerhetsperspektiv). Projekten behöver inte vara avslutade.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Diplomerad säkerhetschef.
Erfarenhet av rollen projektledare/delprojektledare fysisk säkerhet att i minst 1 projekt de senaste 3 åren arbetat med relevant projekt för en hyresgäst inom offentlig sektor. Med relevant projekt avses kontorsprojekt. Med offentlig sektor avses myndighet, region eller kommun. Projektet behöver inte vara avslutat.
Minst 20 års erfarenhet inom säkerhet där konsult arbetat inom säkerhetskyddets alla delar (informationssäkerhet, personalsäkerhet, fysisk säkerhet etc.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888682-2046972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9958353