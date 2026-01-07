Undersköterska, Din kommunala hemtjänst, Teg
Umeå kommun, Äldreomsorg, kommunal hemtjänst / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-01-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, kommunal hemtjänst i Umeå
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och service. Kommunens hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vi är den enhet som hanterar samtliga omvårdnadsinsatser där våra brukare bor i eget hem inom Umeå kommun. De flesta i vår personal är undersköterskor som vi kontinuerligt utbildar. Hemtjänsten ansvarar även för att svara på och hantera trygghetslarm som sker nattetid.
Vi söker nu en ny kollega till vårt team inom hemtjänsten på Teg!Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Vi söker dig som genom ett gott bemötande och ett professionellt arbetssätt bistår våra äldre i deras vardag med bland annat personlig hygien, förflyttningar, tillredning av mat och att ge medicin.
Målet är att göra det möjligt för den äldre att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar.
Du arbetar utifrån uppdraget där kundens självbestämmande och delaktighet alltid står i centrum. På så sätt säkerställer vi att insatserna håller hög kvalitet och utförs enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Administrativa arbetsuppgifter ingår också i tjänsten, så som att dokumentera hälsotillstånd och eventuella avvikelser i vårt dokumentationssystem.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete i hemtjänst.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Du måste kunna cykla både sommar- och vintertid, samt ha giltigt B-körkort eftersom du i tjänsten färdas med både cykel och bil.
Som person har du hög integritet, är lyhörd, empatisk och du trivs med att arbeta självständigt. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Pälsdjur och rökning kan förekomma på arbetsplatsen så du bör inte vara allergisk.Övrig information
• Tjänsten avser 1 tillsvidareanställning med arbetstid förlagd dag, kväll och helg. Tillträde 2026-03-01.
Före erbjudande om anställning kan vi komma att be dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Kommunal hemtjänst Kontakt
Petra Lind, enhetschef 090-165776 Jobbnummer
9670315